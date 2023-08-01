Відповідь "Шахедам": в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю 500 км (відео)

Безпілотники "Рубака" вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.

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В Україні з'явився власний дрон-камікадзе "Рубака", який здатний виконувати стратегічні завдання, повідомляє на своїй сторінці Facebook актор Влад Шевченко. Він відкрив збір на 18 подібних безпілотників для ГУР, щоб вони скоріше опинилися на фронті.

За зовнішніми ознаками "Рубака" схожий на іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Фото: Скриншот

Технічні особливості безпілотника тримають у секреті, але зовні він дуже схожий на Shahed-136, який окупанти називають "Герань". Принаймні про це свідчить його форма, наявність двигуна з пропелером і заявлена дальність польоту в 500 кілометрів. Запускається "Рубака" схожим способом — зі спеціальної стартової катапульти.

Заявлена дальність польоту "Рубаки" становить 500 кілометрів Фото: Скриншот

Пропагандистський Telegram-канал Readovka, що фінансується власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, уже "поставив діагноз за фотографіями" і розкритикував дрон "Рубака". На думку цих "журналістів", український безпілотник-камікадзе не зможе повторити успіх "Герані" і слугуватиме тільки для "тероризування мирного населення Росії".

Російські пропагандисти не бачачи наживо "Рубаку" вже його критикують Фото: Скриншот

Представник ГУР у відеоролику заявив, що ці безпілотники вже активно використовуються відомством і вони "дуже добре себе показали". Сам апарат виробляє засекречена українська компанія.

Деталі замовлення на поставку БПЛА так само не відомі, але з огляду на те, що Влад хоче зібрати 10 000 000 грн на 18 дронів, то, на думку порталу "Мілітарний", вартість кожного безпілотника без урахування спеціальних катапульт для запуску, запчастин, станції управління становить 550 тисяч грн.

Ми вже повідомляли, що волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ. За словами волонтерів, безпілотники здатні долетіти до Москви та багатьох інших міст Росії. Сергій Притула також анонсував атаки стратегічних об'єктів. "Москвичі, здригайтеся від сирен. Ходіть у бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає в стратегічні об'єкти. Не спіть через роботу ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтеся шукати відповідь на запитання: "За що?!", — прокоментував випуск дрона Сергій Притула.

Раніше Фокус писав, що "Армія дронів" за тиждень знищила 87 одиниць техніки ЗС РФ. Українські БПЛА ліквідували 26 бойових броньованих машин, 15 танків і 71 загарбника. "На будь-яку цифру в нас є відеопідтвердження. Кожен ранок починаю з перегляду відео з ураженням техніки орків нашими "пташками", — заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.