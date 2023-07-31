"Москвичи, ходите в убежища": Притула и Стерненко показали дроны для ударов по столице РФ

По словам волонтеров, беспилотники способны долететь до Москвы и многих других городов России. Сергей Притула также анонсировал атаки стратегических объектов.

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Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко впервые показали дроны-камикадзе, которые могут наносить по Москве. Они записали совместный видеоролик, опубликованный в соцсети Facebook.

Сергей Притула в своем Telegram-канале опубликовал более подробные снимки беспилотников. В самом сообщении автор обратился к жителям российской столиці:

"Москвичи, содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Не спите из-за работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно не уставайте искать ответ на вопрос: "За что?!""

У беспилотника пока нет никакого официального названия, пока что только рабочее – "Бобер". Ранее фотографии с таким же украинским дроном публиковал блогер Игорь Лаченков.

Как обратило внимание издание Defense Express, беспилотники похожей конструкции россияне публиковали во время атак на Москву и Московскую область. У беспилотника очень плавные обводы карбонового корпуса, построенного по аэродинамическому решению "утка", и довольно небольшие размеры, что, по мнению аналитиков, делает аппарат достаточно трудной целью для обнаружения системами ПВО.

Поскольку технические характеристики БПЛА засекречены, эксперты лишь делают предположение, что если дрон-камикадзе служит "для единственного, но яркого вылета", то он наверняка оборудован системами спутниковой связи, а на случай противодействия РЭБ еще и инерциальную систему, о чем говорит приемник воздушного давления. Этот прибор позволяет измерять скорость и высоту полета летательного аппарата.

Эксперты также обратили внимание на то, что "Бобра" можно запустить без катапульты — у него есть колесное шасси для взлетной площадки. Правда у иранцев уже есть системы, позволяющие запускать подобные дроны прямо с крыши автомобилей, так что украинским специалистам есть куда совершенствоваться.

Про дальнобойность беспилотника ничего не известно, но Притула и Стерненко в видеоролики поиграли "в города" и из видео становится понятно, что если до Архангельска (1400 км) дрон не долетит, то сможет до Москвы (450 км).

Премьеру Шмыгалю демонстрируют новые украинские дроны-камикадзе Фото: Defense Express

Этот же дрон был на днях продемонстрирован премьер-министру Денису Шмыгалю в рамках годовщины проекта "Армия дронов". Тогда премьер заявил, что на выпуск этих беспилотников уже выделено 40 млрд грн. А сама "Армия дронов" уничтожила за прошедшую неделю 87 единиц техники армии российских оккупантов.

Притула и Стерненко показывают дроны-камикадзе, которые будут бить по Москве

Ранее Фокус писал, что Сергей Притула продал на аукционе "карту Буданова" с разделенной РФ за 14 млн грн. Собранные средства пойдут на закупку 5 комплексов БПЛА EOS для нужд военной разведки.