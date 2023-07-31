"Армия дронов" за неделю уничтожила 87 единиц техники ВС РФ, — Федоров (инфографика)

За период с 24 по 31 июля украинские БПЛА ликвидировали 26 боевых бронированных машин, 15 танков и 71 захватчика.

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За прошедшую неделю украинская "армия дронов" уничтожила 87 единиц техники российских оккупантов, а также 33 опорных пункта россиян. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На любую цифру у нас есть видеоподтверждение. Каждое утро начинаю с просмотра видео с поражением техники орков нашими "птичками". Это мотивирует двигаться вперед с невероятной скоростью", — отметил Федоров.

Министр поблагодарил всех кто прилагает усилия для уничтожения врагов.

"Работаем, чтобы Армия дронов росла, а военные сохраняли собственные жизни, продолжали уничтожать оккупантов и выходили на границы 1991 года", — подчеркнул он.

Всего с помощью "армии дронов" было уничтожено:

танков — 15;

боевые бронированные машины — 26;

САУ — 6;

пушки — 6;

средства ПВО — 1;

специальный транспорт — 25;

радиотехническое оборудование — 3;

опорный пункт — 33;

склады с бкм и топливом — 5;

личный состав — 71;

минометные расчеты — 5.

К слову, 31 июля, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко ликвидировали вражескую технику, применив ударный дрон.

Напомним, 31 июля издание Forbes сообщило, что украинская армия начала использовать беспилотные БМП. Украина, по информации журналистов, якобы начала вторую фазу контрнаступления.