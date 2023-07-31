Украинская армия начала использовать беспилотные БМП, — Forbes (видео)

Во время одной из атак в Запорожской области, украинские войска применили БМП без экипажа, чтобы проверить наличие минных полей.

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Вооруженные силы Украины во время одной из атак на российские позиции использовали, вероятно, беспилотную БМП. Об этом сообщает Forbes.

Многие западные СМИ на прошлой неделе заявили, что Украина якобы начала вторую фазу контрнаступления. На направлении между Малой Токмачкой и Роботиным в Запорожской области ВСУ использовали безэкипажную машину боевой пехоты. Силы обороны, очевидно, попытались исследовать российские минные поля в 1,6 км к северо-западу от Вербового, которое сейчас находится под российской оккупацией.

Ряд изданий показали видео, как одиночная БМП едет посреди открытого поля. В начале видно по меньшей мере одного бойца, который скорее всего, запустил машину на российские оборонительные укрепления. БМП не подорвалась на минах, и доехала до противотанкового рва. БМП попадает в траншею, где впоследствии ее осматривают российские войска.

Однако заезд БМП стал показательным. Машина не только не подорвалась на минах, но и не подверглась обстрелу оккупантов. Это свидетельствует о том, что у оккупантов не хватает сил на некоторых важнейших участках фронта. Статические оборонительные укрепления не сработают, если там никого не будет.

Также в издании отмечают, что российские войска понесли большие потери во время первых недель наступления ВСУ. Украинская армия минимизировала собственные потери и начала методично использовать артиллерию для ударов по ВС РФ. Статистика потерь показывает, что украинская армия не теряет втрое больше сил и техники, как это традиционно должно быть для атакующей стороны по учебнику. Пока ВС РФ стоят в обороне, они теряют свое преимущество.

Вместе с тем это не означает, что ВСУ быстро будут продвигаться, потому что впереди стоят тысячи российских мин. Для продвижения надо много техники, сил и мостовых машин.

Напомним, 28 июля в МВД заявили, что во время контрнаступления ВСУ может быть до 4 мин на один квадратный метр.

28 июля глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро войдут в оккупированный Крым.