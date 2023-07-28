ВСУ скоро войдут в оккупированный Крым, – Буданов (видео)

Глава ГУР МО оценил количество резервов оккупантов и рассказал, есть ли угроза для Украины из-за размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси.

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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предрек скорую деоккупацию Крымского полуострова. Об этом глава украинской военной разведки сказал в комментарии "ТСН" 28 июля.

На вопрос журналистов о том, когда Вооруженные силы Украины войдут на территорию оккупированного россиянами Крыма, Кирилл Буданов ответил коротко, не называя конкретной даты.

"Скоро", — сказал глава ГУР представителям СМИ.

Кирилл Буданов также сказал журналистам, что у российских оккупантов не стало больше живой силы, однако непрерывный процесс мобилизации позволяет захватчикам постоянно восполнять понесенные ими потери.

Отвечая на вопрос о размещении бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси, Кирилл Буданов назвал угрозу со стороны наемников "нереальной". По его словам, Украину не пугает перемещение "вагнеровцев".

Буданов предрек деоккупацию Крыма

Напомним, что 26 июля, на презентации марки "Укрпочты", глава СБУ Василий Малюк впервые официально подтвердил, что уникальная спецоперация по разрушению Крымского моста — это дело рук украинских спецслужб.

Ранее, 25 июля, спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что построенный российскими оккупантами мост через Керченский пролив, является незаконным сооружением, которое будет демонтировано.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля анонсировал новые атаки по временно оккупированному Крыму и Керченском мосту, который соединяет полуостров и материковую часть РФ.