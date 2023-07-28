ЗСУ скоро увійдуть в окупований Крим, — Буданов (відео)
Глава ГУР МО оцінив кількість резервів окупантів і розповів, чи є загроза для України через розміщення "вагнерівців" на території Білорусі.
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов передрік швидку деокупацію Кримського півострова. Про це глава української військової розвідки сказав у коментарі "ТСН" 28 липня.
На запитання журналістів про те, коли Збройні сили України увійдуть на територію окупованого росіянами Криму, Кирило Буданов відповів коротко, не називаючи конкретної дати.
"Скоро", — сказав глава ГУР представникам ЗМІ.
Кирило Буданов також сказав журналістам, що в російських окупантів не побільшало живої сили, проте безперервний процес мобілізації дає змогу загарбникам постійно поповнювати понесені ними втрати.
Відповідаючи на запитання про розміщення бійців ПВК "Вагнер" у Білорусі, Кирило Буданов назвав загрозу з боку найманців "нереальною". За його словами, Україну не лякає переміщення "вагнерівців".
Нагадаємо, що 26 липня, на презентації марки "Укрпошти", голова СБУ Василь Малюк уперше офіційно підтвердив, що унікальна спецоперація з руйнування Кримського мосту — це справа рук українських спецслужб.
Раніше, 25 липня, речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що побудований російськими окупантами міст через Керченську протоку є незаконною спорудою, яку буде демонтовано.
Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков 25 липня анонсував нові атаки по тимчасово окупованому Криму і Керченському мосту, який з'єднує півострів і материкову частину РФ.