ЗСУ скоро увійдуть в окупований Крим, — Буданов (відео)

Глава ГУР МО оцінив кількість резервів окупантів і розповів, чи є загроза для України через розміщення "вагнерівців" на території Білорусі.

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Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов передрік швидку деокупацію Кримського півострова. Про це глава української військової розвідки сказав у коментарі "ТСН" 28 липня.

На запитання журналістів про те, коли Збройні сили України увійдуть на територію окупованого росіянами Криму, Кирило Буданов відповів коротко, не називаючи конкретної дати.

"Скоро", — сказав глава ГУР представникам ЗМІ.

Кирило Буданов також сказав журналістам, що в російських окупантів не побільшало живої сили, проте безперервний процес мобілізації дає змогу загарбникам постійно поповнювати понесені ними втрати.

Відповідаючи на запитання про розміщення бійців ПВК "Вагнер" у Білорусі, Кирило Буданов назвав загрозу з боку найманців "нереальною". За його словами, Україну не лякає переміщення "вагнерівців".

Буданов передрік деокупацію Криму

Нагадаємо, що 26 липня, на презентації марки "Укрпошти", голова СБУ Василь Малюк уперше офіційно підтвердив, що унікальна спецоперація з руйнування Кримського мосту — це справа рук українських спецслужб.

Раніше, 25 липня, речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що побудований російськими окупантами міст через Керченську протоку є незаконною спорудою, яку буде демонтовано.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков 25 липня анонсував нові атаки по тимчасово окупованому Криму і Керченському мосту, який з'єднує півострів і материкову частину РФ.