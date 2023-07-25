"Конструкция нестабильна": в ГУР предрекли демонтаж Крымского моста (видео)

Как отмечает Андрей Юсов, россияне используют Крымский мост для снабжения своих военных, чтобы те имели возможность захватывать украинские территории.

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Построенный российскими оккупантами мост через Керченский пролив, является незаконным сооружением, которое будет демонтировано. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV 25 июля.

Как отмечает Андрей Юсов, Крымский мост используется россиянами для снабжения своей армии с целью дальнейшей оккупации территории Украины. По его словам, гражданские автомобили, которые передвигаются по мосту, служат для оккупантов "прикрытием".

Представитель украинской военной разведки также указал на то, что если некоторое время назад обсуждалась тема о том, является ли вообще Крымский мост уязвимым, то сегодня это уже очевидный факт.

"Конструкция незаконна. Конструкция нестабильна. И, конечно, она будет демонтирована, согласно украинскому и международному праву. Тем или иным способом. Перечислять способы мы пока не будем. Часть из них, в принципе, все видели почти в прямом эфире", — заключил спикер.

Андрей Юсов о ситуации на Крымском мосту (18:04)

Взрывы на Крымском мосту: что известно

Напомним, 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение в связи с обрушением 145-ой опоры со стороны Краснодарского края России. Местные жители заявили, что слышали посреди ночи громкие взрывы.

В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть все детали по поводу взрыва на Крымском мосту после победы в войне с РФ. Спикер СБУ Артем Дехтяренко также напомнил, что нормы ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности 21 июля подчеркнул, что Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована.

Мы также писали о том, что 25 июля в РФ продлили сроки восстановления Крымского моста до конца года. Ранее российские оккупанты заявляли, что конструкцию отремонтируют к 1 июля.