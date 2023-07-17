Повреждения, погибшая семья и огромные пробки: ситуация на Крымском мосту после взрыва (видео)

На опубликованных в сети кадрах можно заметить определенный "пробел" в освещении на мосту, а местные "власти" призывают туристов выбирать альтернативные маршруты проезда на полуостров

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На территории Крымского моста в ночь на 17 июля было остановлено движение в связи со чрезвычайным происшествием — 145-я опора со стороны Краснодарского края обвалилась. "Глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поделился подробностями того, что произошло.

По информации местных СМИ, произошло это якобы в результате ракетного удара, ведь местные жители слышали посреди ночи громкие взрывы, но "власти" полуострова никак это не комментируют.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — говорится в сообщении.

Взрывы на Крымском мосту: жертвы и пострадавшие

В результате взрывов на Крымском мосту также есть пострадавшие и жертвы. Telegram-канал Shot пишет, что погибла семейная пара — 36-летняя женщина и 40-летний мужчина. Их 14-летняя дочь была экстренно госпитализирована c черепно-мозговой травмой. Позже эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область", — говорится в сообщении.

На Крымском мосту произошло ЧП, которое привело к гибели людей Фото: Telegram

Тем временем рядом с Крымским мостом были зафиксированы километровые пробки, что значительно усложняет движение экстренных служб к месту инцидента. "Власти" уже создали оперативный штаб, который должен будет бороться с последствиями ЧП.

В сети также появляются первые кадры инцидента, на которых можно заметить "пробел" в освещении моста. На другом видео оттуда идет дым, но местные "власти" так и не прокомментировали версию с обстрелом.

Взрывы на Крымском мосту: реакция украинской стороны

Украинская сторона не прошла мимо этого события и уже есть первые комментарии от начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк. В эфире телемарафона она поделилась своим видением ситуации.

По ее словам, последние несколько дней была зафиксирована нетипично большая корабельная группировка противника в Черном море и часть из них были в районе Крымского моста. Связана эта провокация может быть с зерновой сделкой, срок действия которой заканчивается 17 июля, и взрывы в Крыму последних дней были ожидаемы.

"В принципе это и было создание определенного напряжения. Такого предисловия для дальнейшего развития событий. Все очень похоже на конкретно срежиссированный момент, когда нагнетается обстановка, говорится о вероятной атаке со стороны Сил обороны Украины и выдается, что "бедненький Крым" будет страдать из-за того, что Украина ведет себя слишком агрессивно, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность зерновой сделки", — говорится в сообщении.

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов изданию "Суспiльне" также высказался по этому поводу. Он отметил, что спецслужбы не комментируют инцидент и он может лишь повторить слова своего начальника:

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя".

Напомним, 9 июля уже сообщалось, что Крымский мост "устал" и движение по морской переправе было остановлено. Представитель оккупационной администрации Запорожской области предупредил о том, что движение по Крымскому мосту остановлено в обе стороны.