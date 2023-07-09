Крымский мост "устал": движение по морской переправе остановлено (видео)

Представитель оккупационной администрации Запорожской области сообщил о том, что движение по Крымскому мосту остановлено в обе стороны.

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Один из известных коллаборантов, представитель оккупационной администрации Запорожской области, Владимир Рогов сообщил в своем канале в Telegram. По мнению Рогова, такие меры местные власти ввели из-за того, что якобы ВСУ пытаются атаковать Крымский мост в районе Керчи. Видео взрывов опубликовали разные российские паблики.

Рогов своем канале сообщил о том, что якобы в районе Керчи российские силы ПВО сбили украинскую крылатую ракету, которая якобы была запущена ВСУ из города Запорожья. Коллаборант сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал, а также ничего не было разрушено.

Рогов считает, что в Запорожье ВСУ переместили ракетный комплекс "Гром-2", который, по его словам, предназначен для ударов по Крыму. И именно ракета, якобы выпущенная данным комплексом, 9 июля была сбита российскими силами ПВО в оккупированном Крыму.

Напоминаем, что еще в мае Рогов заявил о попытке теракта в Энергодаре. По словам Рогова, Украина якобы готовила нападение на одного из российских журналистов. Единственным сотрудником федеральных каналов РФ в регионе является корреспондентка Ольга Курлаева.

Также напоминаем, что по словам аналитиков российские войска активно готовятся к обороне Крыма. По словам аналитиков из Military Media Center, россияне укрепляют Крымские перешейки и проводят фортификацию северной, западной и восточной частей полуострова.

В то же время, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия нарастила производство ракет, но с ними что-то не так. Игнат считает, что быстрое производство негативно влияет на качество ракеты. Россияне не успевают их даже маркировать.

Напоминаем, что по данным ГУР Украины, ВС РФ установили в машинных залах ЗАЭС мины направленного типа. По данным украинской разведки, российские войска используют на территории Запорожской АЭС минно-взрывные заграждения с управляемыми дистанционно и неуправляемыми противопехотными боеприпасами.