Коллаборанты заявили о попытке теракта в Энергодаре: что известно

По словам представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, Украина якобы готовила нападение на одного из российских журналистов. Единственным сотрудником федеральных каналов РФ в регионе является корреспондент Ольга Курлаева.

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Оккупационные власти Запорожской области сообщили о предотвращении теракта в захваченном Энергодаре, где россияне контролируют Запорожскую АЭС. Об этом 26 марта сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Коллаборант утверждает, что теракт якобы готовила украинская сторона, а целью был некий журналист российского федерального канала. Имя предполагаемой жертвы теракта Рогов не называет.

В российском медиа "РВНП" предположили, что речь о корреспонденте пропагандистского канала "Россия-24" Ольге Курлаевой. По данным росСМИ, это единственный сотрудник федеральных каналов РФ.

Ситуация в Запорожской области

Как рассказал в интервью информагентству "РБК-Україна" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, российские оккупанты в Запорожской области активно осуществляют эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне под их контролем. Эта масштабная эвакуация направлена на вывод сторонников оккупантов и коллаборантов, а также ценных материальных ресурсов.

Целью российских оккупантов является перевозка "верноподданных" людей и ценных материальных средств, таких как бытовая техника и угнанные автомобили. Кроме того, россияне используют прикрытие эвакуации гражданского населения для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий на территориях, которые они считают потенциальными зонами активных боевых действий.

Черняк также отмечает, что россияне проводят принудительную депортацию, прикрываясь эвакуацией, с целью предотвратить наблюдение со стороны местного населения за их военной подготовкой. Кроме того, россияне опасаются возможного партизанского движения и внутреннего сопротивления на этих территориях.

Напомним, 24 мая мэр оккупированного города Мелитополя Запорожской области рассказал, что в страхе перед контрнаступлением Сил обороны Украины, российские оккупанты в регионе сосредотачиваются на создании линий обороны и минных полей.

Напомним, 22 мая Иван Федоров сообщал, что жителей Запорожской области заманивают на войну с обещанием высокой оплаты. В Мелитополе появилось множество объявлений о вакансиях охранников, но позднее становится ясно, что эти должности требуется занимать в зоне боевых действий.