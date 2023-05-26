Колаборанти заявили про спробу теракту в Енергодарі: що відомо

За словами представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, Україна нібито готувала напад на одного із російських журналістів. Єдиним співробітником федеральних каналів РФ у регіоні є кореспондент Ольга Курлаєва.

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Окупаційна влада Запорізької області повідомила про запобігання теракту в захопленому Енергодарі, де росіяни контролюють Запорізьку АЕС. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Колаборант стверджує, що теракт нібито готувала українська сторона, а метою був журналіст російського федерального каналу. Ім'я ймовірної жертви теракту Рогов не називає.

У російському медіа "РВНП" припустили, що йдеться про кореспондентку пропагандистського каналу "Росія-24" Ольгу Курлаєву. За даними РосЗМІ, це єдиний співробітник федеральних каналів РФ.

Ситуація у Запорізькій області

Як розповів в інтерв'ю інформагентству "РБК-Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, російські окупанти у Запорізькій області активно здійснюють евакуацію жителів із населених пунктів, які перебувають у прифронтовій зоні під їхнім контролем. Ця масштабна евакуація спрямована на виведення прихильників окупантів та колаборантів, а також цінних матеріальних ресурсів.

Метою російських окупантів є перевезення "вірнопідданих" людей та цінних матеріальних засобів, таких як побутова техніка та викрадені автомобілі. Крім того, росіяни використовують прикриття евакуації цивільного населення для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів на територіях, які вважають потенційними зонами активних бойових дій.

Черняк також зазначає, що росіяни проводять примусову депортацію, прикриваючись евакуацією, з метою запобігти спостереженню з боку місцевого населення за їхньою військовою підготовкою. Крім того, росіяни побоюються можливого партизанського руху та внутрішнього спротиву на цих територіях.

Нагадаємо, 24 травня мер окупованого міста Мелітополя Запорізької області розповів, що у страху перед контрнаступом Сил оборони України російські окупанти в регіоні зосереджуються на створенні ліній оборони та мінних полів.

Нагадаємо, 22 травня Іван Федоров повідомляв, що мешканців Запорізької області заманюють на війну з обіцянкою високої оплати. У Мелітополі з'явилося безліч оголошень про вакансії охоронців, але пізніше стає зрозумілим, що ці посади потрібно обіймати в зоні бойових дій.