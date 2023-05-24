"Пачками" вивозять убитих та поранених: мер Мелітополя про ситуацію у Запорізькій області

Російські окупанти, як зазначив Іван Федоров, мають великі проблеми на цьому напрямку. Останні дні були для них "гарячими" через дії ЗСУ — вони зазнали колосальних втрат.

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Російським окупантам у Запорізькій області в останні дні було вкрай "гаряче" на цьому напрямку і вони зазнали колосальної кількості втрат. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров 24 травня.

За його словами, у росіян погано все складається на цьому напрямку і через високі втрати вони роздають повістки всім навколо, навіть колаборантам.

"Тільки за останню добу ми можемо перераховувати їхні втрати, ліквідацію їхніх угруповань та їх базувань. Таке було сьогодні в Білозерці, звідки вони просто пачками вивозили "двохсотих" та "трьохсотих", — йдеться у повідомленні.

Окремо він зазначив, що поранених військових ЗС РФ почали звозити до лікарень у тимчасово окупованому Мелітополі. Також їх розміщують у військових шпиталях, які відкриті у захоплених школах. Це вже не перший подібний випадок російських злочинів.

"Така ж ситуація була в Пологах, де їхнє командне угруповання також було знищено. Після цього вони "уралами" вивозили своїх колишніх військових і зробили братську могилу…", — продовжив Іван Федоров.

Така сама ситуація, як розповідає мер Мелітополя й в інших населених пунктах Запорізької області, які тимчасово перебувають під контролем росіян.

У страху перед українським контрнаступом супротивник будує лінії оборони та мінує поля. Іван Федоров не уявляє, скільки часу піде на те, щоб прибрати наслідки після того, як область буде повністю звільнена від російської агресії.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що ЗС РФ заманюють мешканців Запорізької області на війну та обіцяють за це великі гроші. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що по мiсту можна побачити безліч оголошень з вакансіями на посаду охоронця, проте потім виявляється, що службу потрібно нести в зоні бойових дій.