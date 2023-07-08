"Около 100 в месяц": Россия нарастила производство ракет, но с ними что-то не так, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, быстрое производство негативно влияет на качество ракеты. Россияне не успевают их даже маркировать.

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Россия ускорила производство ракет. Так, она выпускает около 100 ракет в месяц, но их качество плохое. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал эксклюзивно Фокусу.

По его словам, в РФ еще производится "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжалы", "Калибры" и "Х-101".

"Согласно нашим данным, россияне атакуют Украину примерно тем же количеством, которое производят в месяц. Из-за дефицита они ускорили производство и порой даже не успевают должным образом маркировать свои ракеты", — отметил Игнат.

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По его словам, такое быстрое производство негативно влияет на качество ракеты. Они могут поражать цель с погрешностью всего до 20 метров.

"Учитывая обстрел Львова и попадание снаряда на парковую зону, можно предположить, что с боеприпасами в РФ что-то идет не так", — отметил спикер Воздушных сил.

Он также сказал, что силы ПВО Украины пытаются перехватить вражескую цель еще на подлете к населенным пунктам. Однако увеличить радиус прикрытия городов и объектов не получится, так как не хватает средств.

Детальнее читайте в интервью Юрия Игната изданию Фокус.

Также СМИ писали, что поставки кассетных боеприпасов связаны с происходящим в Бахмуте. По словам военного аналитика Шона Белла, кассетные боеприпасы могут стать эффективным способом расчистки минных полей, при этом у США имеются значительные запасы таких вооружений.

Кроме того, российский пленный рассказал, как попал на войну в Украину. По словам журналистов, "Мерк" прибыл на фронт практически без подготовки. Ранее он был заключенным в российской тюрьме, но его завербовали в подразделение "Шторм Z".