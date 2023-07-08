"Ты пойдешь туда как мясо": российский пленный рассказал, как попал на войну в Украину

По словам журналистов, "Мерк" прибыл на фронт практически без подготовки. Ранее он был заключенным в российской тюрьме, но его завербовали в подразделение "Шторм Z".

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Российский солдат с позывным "Мерк" попал в плен к украинским военным под Бахмутом в июне. Солдаты ВСУ отвезли его в Краматорск, о чем пишет The New York Times.

По словам журналистов, "Мерк" прибыл на фронт практически без подготовки. Ранее он был заключенным в российской тюрьме. Он был осужден за непреднамеренное убийство человека в состоянии алкогольного опьянения. Затем его завербовали в подразделение "Шторм Z".

"Мерк" сказал, что подумал, что Министерство обороны РФ предлагает ему стать военным строителем. Он и не подозревал, что его отправят на передовую.

"Нам сказали: "Нам нужно будет строить Украину". Вот и все. Нас посадили в машину, отвезли в аэропорт", — рассказал военнопленный.

Он предположил, что его завербовали примерно с 300 другими заключенными. Ему не было предоставлено никаких документов, удостоверяющих личность. Но когда он подписал шестимесячный контракт с возможностью продления, у него была ксерокопия паспорта, чтобы он мог получить банковскую карту для выплат.

Сообщается, что в конце мая "Мерк" прибыл на полигон, где его учили обращаться с огнестрельным оружием. Его командиры тоже были бывшими заключенными.

"Мы тренировались копать окопы. Научился разбирать и собирать автомат. Как эвакуироваться с носилками. Как перевернуть человека, чтобы он не поранился", — рассказал россиянин.

Однако затем, как говорится в материале, "Мерка" отправили на передовую. Там все голодали, россиян командиры оставили без воды.

"У нас было по два пайка — и не было воды. Некоторые солдаты голодали. Их просто заставляли копать, копать, копать, копать, и все. День и ночь. Нам дали приказ. Мы были новичками; мы только что вошли. Нам сказали: "Вы идете на мясо", — отметил "Мерк".

По словам оккупанта, его с отрядом доставили практически в чистое поле. Окопы, где находились предшественники, уже были уничтожены, а потому пришлось копать новые. Через пару недель "Мерк" попал в плен к ВСУ.

"Мы думали, что отправят на работу, но они просто отправили нас умирать", — сказал россиянин журналистам.

Напомним, что в Минобороны рассказали, как будут использовать кассетные боеприпасы. По словам Алексея Резникова, Украина будет использовать такие боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий, но не на официальной территории РФ, где ВСУ не ведут боевых действий.

Кроме того, как сообщается, в ВСУ рассказали о применении РФ химического оружия под Бахмутом. По словам одного из украинских военных, помимо применения оружия с ядом, противник начинает обстреливать окопы ВСУ и не дает эвакуироваться.