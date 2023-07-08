Пять принципов: в Минобороны рассказали, как будут использовать кассетные боеприпасы

По словам Алексея Резникова, Украина будет использовать такие боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий, но не на официальной территории РФ, где ВСУ не ведут боевых действий.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников приветствовал поставки новых вооружений в виде кассетных бомб, которые должны значительно помочь в освобождении территорий Украины и спасти жизни украинских солдат. Об этом министр написал в Twitter.

Он упомянул, что Украина уже давно просила такие боеприпасы и пообещал придерживаться всех подписанных Киевом конвенций и соглашений.

Есть пять основных принципов, которых Украина должна придерживаться в том, что касается применения кассетных боеприпасов, полученных от партнеров. Об этих принципах, по словам Резникова, он и прежде информировал Запад.

Украина будут использовать такие боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий. На официальной территории РФ их не будет.

Кассетные бомбы предназначены для районов скопления российских военных;

районов скопления российских военных; Будет вести строгий учет применения такого оружия и локальных зон. В дальнейшем их будут разминировать.

Киев будет отчитываться перед партнерами об использовании этих боеприпасов и их эффективности.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал поставку кассетных боеприпасов вынужденной мерой на время контрнаступления Украины. По его словам, ВСУ не хватает снарядов, для освобождения территорий от окопавшегося врага и остановки танков РФ. США также выделят больше средств на разминирование территории Украины.

Сообщалось, что, по оценкам ISW, контрнаступление Украины продвигается с четырех сторон. ВСУ добились тактических успехов в районе Бахмута, а прорыв операционного уровня на юге вынудит ВС РФ бежать.