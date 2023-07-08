Кассетные боеприпасы должны обеспечить успех контрнаступления Украины, — Байден

По словам главы Белого дома, главный вопрос в том, есть ли сейчас у Украины оружие, чтобы прорываться через окопы и остановить российские танки.

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Президент США Джо Байден разъяснил, почему все же было принято "непростое решение" об отправке в Украину кассетных боеприпасов. Прежде такие вооружения не поставлялись. Байден отметил, что Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления. Об этом сообщает CNN.

"С моей стороны это было непростое решение. К тому же, я обсудил этот вопрос с союзниками и друзьями на Капитолийском холме [с Конгрессом]. У украинцев заканчиваются снаряды", — сказал Байден.

Такие боеприпасы будут совместимы с гаубицами 155 мм — ключевым элементом украинской артиллерии, который позволил вернуть территории в прошлом году.

"Это было связано с боеприпасами. Они у них заканчиваются, и у нас их тоже мало. И что я сделал в конечном счете — прислушался к советам Минобороны", — сказал Байден, уточнив, что это временные меры, рассчитанные на переходный период, пока не найдут будут снарядов для артиллерии 155 мм.

"Они пытаются прорваться через эти окопы и остановить эти танки. Но это решение было непростым. Мы не считаемся стороной, подписавшей соглашение [Конвенцию по кассетным боеприпасам]", — сказал президент США, уточнив, что ему понадобилось определенное время, чтобы убедиться в том, что такое решение целесообразно.

По словам Байдена, главный вопрос в том, есть ли у Украины оружие, чтобы остановить россиян сейчас или нет.

DPICM для ВСУ

Министерство обороны США выступило в защиту своего решения о поставке Украине усовершенствованных конвенциональных боеприпасов двойного назначения (dual-purpose improved conventional munition — DPICM), известных как кассетные боеприпасы.

Представители США отметили, что в таких снарядах значительно снижен процент неразорвавшихся боеприпасов, и что Украина пообещала применять их ответственно.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля, США также окажут большую поддержку, чем было запланировано прежде, по части разминирования в дополнение к уже выделенным 95 млн долларов.

Поставка кассетных боеприпасов Украине гарантирует, что ВСУ будут обеспечены достаточным объемом артиллерийских снарядов на месяцы.

Каль еще раз подчеркнул, что США не поставляют кассетные боеприпасы старого образца с высокой вероятностью того, что они не разорвутся. В новой модификации этот процент снижен до 2,35%.

Напомним, что США объявили о поставках Украине кассетных бомб, но генсек ООН Гуттериш выразил протест.

Также сообщалось, что, по словам советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне долго откладывали решение о поставках кассетных боеприпасов.