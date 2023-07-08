Касетні боєприпаси мають забезпечити успіх контрнаступу України, — Байден

За словами голови Білого дому, головне питання в тому, чи є зараз в України зброя, щоб прориватися через окопи та зупинити російські танки.

Related video

Президент США Джо Байден роз'яснив, чому все ж таки було ухвалено "непросте рішення" про відправлення в Україну касетних боєприпасів. Раніше такі озброєння не поставлялися. Байден зазначив, що Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу. Про це повідомляє CNN.

"З мого боку це було непросте рішення. До того ж я обговорив це питання із союзниками та друзями на Капітолійському пагорбі [з Конгресом]. В українців закінчуються снаряди", — сказав Байден.

Такі боєприпаси будуть сумісні з гаубицями 155 мм — ключовим елементом української артилерії, який дав змогу повернути території минулого року.

"Це було пов'язано з боєприпасами. Вони в них закінчуються, і в нас їх теж мало. І що я зробив зрештою — дослухався до порад Міноборони", — сказав Байден, уточнивши, що це тимчасові заходи, розраховані на перехідний період, доки не знайдуть снарядів для артилерії 155 мм.

"Вони намагаються прорватися через ці окопи й зупинити ці танки. Але це рішення було непростим. Ми не вважаємося стороною, яка підписала угоду [Конвенцію щодо касетних боєприпасів]", — сказав президент США, уточнивши, що йому знадобився певний час, щоб переконатися в тому, що таке рішення доцільне.

За словами Байдена, головне питання в тому, чи є в України зброя, щоб зупинити росіян зараз чи ні.

DPICM для ЗСУ

Міністерство оборони США виступило на захист свого рішення про постачання Україні вдосконалених конвенційних боєприпасів подвійного призначення (dual-purpose improved conventional munition — DPICM), відомих як касетні боєприпаси.

Представники США зазначили, що в таких снарядах значно знижено відсоток боєприпасів, що не розірвалися, і що Україна пообіцяла застосовувати їх відповідально.

За словами заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Каля, США також нададуть більшу підтримку, ніж було заплановано раніше, в частині розмінування на додаток до вже виділених 95 млн доларів.

Постачання касетних боєприпасів Україні гарантує, що ЗСУ будуть забезпечені достатнім обсягом артилерійських снарядів на місяці.

Каль ще раз підкреслив, що США не постачають касетні боєприпаси старого зразка з високою ймовірністю того, що вони не розірвуться. У новій модифікації цей відсоток знижено до 2,35%.

Нагадаємо, що США оголосили про постачання Україні касетних бомб, але генсек ООН Гуттеріш висловив протест.

Також повідомлялося, що, за словами радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, у Вашингтоні довго відкладали рішення про постачання касетних боєприпасів.