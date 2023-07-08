"Далеко не все в США верили в успех украинского сопротивления": Игнат о первых днях большой войны

Сегодня, 8 июля — 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На линии фронта протяженностью 3800 км ВСУ сражаются за будущее и свободу страны. А ведь был момент, когда мы могли потерять Украину навсегда.

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О том, как начиналась эта война, о битве за украинское небо и героях, пожертвовавших жизнью за свободу Украины, о "Призраке Киева", а также о сегодняшних трудностях в работе ПВО, в интервью Фокуса со спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.

Худший день за эти 500 дней войны

Худший день — это первый день полномасштабного вторжения. Все понимали, что что-то назревает: или Россия захочет отрезать Донбасс, или сухопутный коридор Крыма, или начнут агрессию против всей Украины. К сожалению, они реализовали третий вариант. С этого, первого дня, начался худший период. Тревожные дни, недели, быстрый поток информации: российские войска движутся на Украину, окружают Киев, наступают на другие области. На десятки километров растягивались колонны орков — одна колонна была 80 км и они двигались со всех направлений. Данные разведки распространялись очень страшными цифрами. Это казалось каким-то апокалипсисом. Было действительно тревожно. Но в то же время, решения нашими командующими принимались хладнокровно и Воздушные силы Украины начали уничтожать врага — одна из первых волн положительных моментов.

В первые дни уничтожали 7-8 самолетов врага в день

В первые дни войны, когда командующий Воздушных Сил дал мне информацию для обнародования, что наши зенитчики уничтожили за день 7 вражеских самолетов, а на следующие сутки уже 8 самолетов и вертолетов. Это еще как вдохновляло! Мы начали рассказывать украинцам о том, как тяжело, но все же отражаем российскую атаку и какие мощные потери они несут. Потом появились подтверждающие кадры, как наши пилоты встречали врага огнем; фото и видео битвы за Киев — это все начало создавать более-менее позитивную атмосферу, давать надежду, поддерживать боевой дух.

Но самый переломный момент: когда через полтора месяца ни один вражеский самолет не решался залететь на территорию подконтрольную Украине. Да, они летали над оккупированными территориями, понимая что там безнаказанно можно бомбить — Изюм, Мариуполь. Мы не могли их ничем достать, за этим было действительно трудно наблюдать, но в то же время было вдохновение — оккупанта выгнали из воздушного пространства над территорией, которая подконтрольна украинским силам обороны.

В тот момент стало понятно, что их можно и нужно уничтожать. Это поняли и наши партнеры. Ведь до этого они просто наблюдали. Далеко не все в США верили в украинское сопротивление, что украинские войска не будут сопротивляться, а часть населения встретит оккупантов с цветами, а не "коктейлями Молотова", а власть согласится на те реалии, которые хотят навязать россияне. Но мы продемонстрировали волю. И именно с этого и началась поддержка партнеров. Теперь с их поддержкой, все прекрасно понимают — Украина побеждает и победит.

Как удалось уберечь самолеты

Зенитные ракетные войска с 2014 года проводили учения на полигоне "Ягорлык" (сейчас оккупированная Херсонская обл.). Там каждую осень они тренировались сбивать воздушные цели, вроде Ту-143 "Рейс" — это старые советские беспилотники, фактически копия ракет "Калибр" по характеристикам. Де-факто, именно эти тренировки — единственная практика наших зенитчиков в отражении атак крыльями ракетами врага. Так делали и наши пилоты — практиковались сбивать их с воздуха. Плюс ко всему, в авиации Воздушных Сил проходили летно-тактические тренировки. Одна из учебных задач — выход из-под ракетного удара с посадкой на оперативных аэродромах — в разное время суток и в сложных погодных условиях. Кроме этого, летчики практиковали посадку самолета на автомобильных дорогах. В Украине есть специальные участки дорог для посадки на них самолетов, это нормальная практика для многих стран мира.

Такие тренировки помогли нашим пилотам большую часть техники вывести из-под удара в первые дни войны. Тренировались и другого рода Воздушные Силы — зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Безусловно, удар россиян был массированным, и мы потеряли какую-то часть техники — враг пытался захватить контроль над небом, и, если бы им это удалось, это привело бы к потере страны. А этого нельзя было допустить.

Нужно отдать должное и органам военного управления, в частности командующему Воздушных Сил генерал-лейтенанту Николаю Олещуку. Тогда, в новых условиях, была построена противовоздушная оборона страны, из того, что у нас было. Учитывая, что часть техники была повреждена и нужно было время на ее восстановление, время, чтобы перегруппироваться, занять запасные позиции, организовать дежурство на оперативных аэродромах и плюс ко всему организовывать еще и боевую работу, взлетать и атаковать врага, оттеснять его от украинских границ — было очень тяжелое время. Полтора месяца такой борьбы за украинское небо, за Киев, Харьков, Сумы. Нашим защитникам удалось сохранить небо.

Отсюда и появилась легенда о "Призраке Киева"

"Призрак Киева" это собирательный образ украинских летчиков, которые отважно защищали небо. Например, в боях за столицу участвовали пилоты из Ивано-Франковска, Луцка и Миргорода. Сейчас к "Призраку Киева" относятся пилоты 40-й бригады тактической авиации, даже запатентовали этот бренд. Я рад, что поспособствовал появлению этого образа, наши летчики бесспорно молодцы.

12 российских самолетов против 2 украинских

Враг превосходил и до сих пор превосходит нас по количеству авиационной техники где-то в 5-6 раз. А если учитывать технологии, то мы проигрываем по всем параметрам. Но другого выхода нет — надо воевать на том что есть! И наши пилоты это делали, отчаянно и героически… Вот летит группа самолетов атаковать Киевскую или Житомирскую область, навстречу им взлетает пара наших МиГ-29. Советские МиГ-29 "слепы" по отношению к модернизированным российским самолетам. Но они летели выполнять задание. Вначале на радарах было 4 вражеские точки, в результате их оказалось аж 12! Основная задача наших летчиков — противодействовать врагу, заставить маневрировать, оттеснить оккупантов в зону поражения нашей ПВО, а по возможности уничтожить собственными авиационными ракетами. Результат этого боя — 3:1 в нашу пользу — из 12 самолетов удалось сбить 3 истребителя оккупантов. К сожалению, военный летчик Александр Бринжала погиб в этом бою, ему было присвоено звание — Герой Украины, посмертно.

С какими сегодня трудностями сталкивается ПВО

У нас банально не достаточное количество средств ПВО. Украина одна из крупнейших стран в Европе, закрыть ее полностью тем, что у нас есть сейчас, невозможно.

Мы получили два дивизиона Patriot, два дивизиона IRIS-T, столько же NASAMS — но это крайне мало, чтобы эффективно защищать такую территорию как наша страна. Кроме того, есть ПВО сухопутных войск. Gepard и Crotale — хорошо себя проявили. Но Gepard — зенитная самоходная установка с небольшим радиусом поражения. Если цель будет лететь более 5 км, уничтожить ее она уже не сможет. Crotale вооружен зенитными ракетами, но также имеет небольшой радиус поражения. То, что все это у нас есть — это хорошо, но этого мало.

В будущем на вооружении Украины будут стоять 4 основных комплекса: NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T. Но, чтобы перевооружить и заменить устаревший парк советских ракетных систем, таких как "Бук М-1", "С-300", нужно много времени. Вот и еще одна сложность в работе ПВО — в основном у нас на вооружении старые системы и крайне мало на данный момент средств против баллистических ракет.

Важность F-16 для Украины

Наши самолеты Су-27 и МиГ-29 разработки 70-80 годов. Их оборудование — радары, и ракеты, фактически не модернизировались, и они остаются старыми советскими самолетами. Поэтому мы и нуждаемся в современном самолете F-16. Сейчас наши пилоты делают невозможное, уничтожая вражеские цели с таким устаревшим оборудованием.

Мы воюем против средств воздушного нападения нового поколения устаревшим оружием. Да, мы сбиваем вражеские ракеты и дроны-камикадзе зенитными ракетами, но враг прокладывает маршрут таким образом, чтобы избегать зоны поражения. Чтобы эффективнее перехватывать ракеты и БПЛА на любом участке маршрута и направления, нужны современные истребители, которые будут взлетать с оперативных аэродромов в разных регионах государства, перехватывать и уничтожать цели.

Мы нуждаемся в F-16 и он станет частью противовоздушной обороны государства, будет осуществлять истребительное прикрытие. F-16 поможет отогнать российскую авиацию от наших границ, он может наносить высокоточные удары по наземным целям, противодействовать российским кораблям, ведь имеет на вооружении ракеты "Гарпун".

Россия ускорила производство ракет

Заместитель главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов уже сообщил, что Россия производит около 100 ракет в месяц. Речь идет об "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжалы", "Калибры" и "Х-101". Согласно нашим данным, россияне атакуют Украину примерно тем же количеством, которое производят в месяц. Из-за дефицита они ускорили производство и порой даже не успевают должным образом маркировать свои ракеты. На одной из них, например, маркировку поставили просто фломастером. Такое быстрое производство влияет и на качество снаряда. Мы знаем, что эти высокоточные ракеты могут поражать цель с погрешностью всего до 20 метров, примеры приводить не буду. И учитывая обстрел Львова и попадание снаряда на парковую зону, можно предположить, что с боеприпасами в РФ что-то идет не так.

Почему ПВО сбивают ракеты над городами

Конечно, общество задает много вопросов, потому что это непосредственно касается безопасности граждан. Люди имеют право знать, почему, скажем вражеские ракеты сбивают над городами, почему падают обломки. И я каждый раз информирую общество почему так, и что необходимо беречь себя и близких. Поверьте, вражеские цели пытаются перехватывать еще на подлете к населенным пунктам. Но учитывая то количество средств ПВО, которое мы имеем, мы не можем увеличить радиус прикрытия городов и объектов, что даст противнику дополнительные шансы преодолевать противовоздушную оборону. Из этого снова вытекает важность F-16 — они могут перехватывать крылатые ракеты или дроны где угодно.

Напомним, Фокус собрал главные события и битвы этой войны, которая длится уже полтора года: от попытки захвата Киева оккупационными войсками РФ, до поставок ЗРК Patriot, танков Leopard 2 и подготовки к контрнаступлению ВСУ.