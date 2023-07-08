500 дней большой войны: какие сражения стали ключевыми для Украины (фото)

Фокус представляет подборку главных сражений российско-украинской войны, посвященную 500-му дню полномасштабного вторжения. Рассказываем про битвы, которые оказали ключевое влияние и стали знаковыми событиями.

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8 июля пошел 500-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Фокус собрал главные события и битвы этой войны, которая продолжается уже полтора года: от попытки захвата Киева оккупационными войсками РФ до поставок ЗРК Patriot, танков Leopard 2 и подготовки к контрнаступлению ВСУ.

Киевская битва

Вооруженное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года в 5 утра по киевскому времени. Российские военные осуществили точечные ракетные удары по Киеву и военным объектам в его окрестностях, что заставило столицу начать подготовку к обороне. Часть населения попыталась покинуть город, в то время как оставшиеся мужчины записывались в ТРО и получали оружие.

Бойцы ТрО в Киеве

В тот же день российские войска вошли в Киевскую область с севера и вскоре получили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. После массированного авианалета российские войска высадили десант в грузовом аэропорту "Антонов" (Гостомель), который находится в 25 километрах от Киева. Согласно данным Королевского объединенного института оборонных исследований, российские войска планировали захватить Киев в течение 72 часов. Их стратегия включала контроль основных маршрутов в городе, а затем воздушно-десантные войска должны были защищать ключевые зоны. Но попытка окружить Киев провалилась, и российские войска были отброшены от столицы.

Россияне попытались окружить Киев Фото: BBC News

Попытка окружить Киев не удалась. Согласно данным экспертов, российские вооруженные силы были отброшены от украинской столицы и были близки к окружению. После очередного раунда переговоров между Россией и Украиной 29 марта замминистр обороны РФ Александр Фомин заявил о решении существенно сократить военную активность на направлении Киева и Черниговском направлении. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что Россия может прекратить боевые действия в Киеве и других городах и "сосредоточиться" на Донбассе.

30 марта Министерство обороны РФ заявило, что они выполнили все поставленные задачи на направлении Киева и Чернигова и сейчас проводят плановую перегруппировку войск. Заявления были встречены властями Украины, США и некоторыми европейскими странами скептически. Однако через несколько дней данные подтвердились: 1 апреля началось отступление российских войск, а 2 апреля Министерство обороны Украины официально объявило о полном отступлении российских войск из всей Киевской области и возвращении контроля над этой территорией.

Харьковская операция

В ночь на 24 февраля Харьков и его область были потрясены серией взрывов. Вражеские колонны техники пересекли украинскую границу и полномасштабное вторжение началось. В первый день вражеские танки и БТР достигли окружной дороги Харькова, а город подвергся обстрелам.

ВСУ под Харьковом Фото: DW

Однако украинским защитникам удалось остановить наступление на горорд с миллионным на тот момент населением. Российские военные оккупировали почти половину области, но Харьков сумел удержаться. Мирные граждане искали убежище в метро, а тысячи людей были эвакуированы. Жители Харьковской области надеялись на освобождение. 20 марта Вооруженные силы Украины вытеснили противника из Гусаровки, села, которое контролировалось российскими спецназом.

Колонна танков ВСУ во время Харьковского контрнаступления

В начале осени началось масштабное контрнаступление украинских сил. Ожесточенные бои разгорались неподалеку от оккупированной Балаклеи. Через несколько дней украинские бойцы вошли в город, где их радостно встречали мирные жители.

8 сентября стало официальным Днем освобождения Балаклеи в этой войне, когда Россия заявила об отступлении из области.

8 сентября — День освобождения Балаклеи

На территории Харьковской области солдаты оккупационной армии убили сотни мирных украинцев. Места захоронений были обнаружены вблизи Изюма и других населенных пунктов.

Освобождение Херсона

Российские войска окружили Херсон в конце февраля и оккупировали его примерно 2 марта 2022 года после жестоких боев в предшествующие дни.

В сентябре 2022 года Россия объявила об аннексии Херсонской области, вместе с тремя другими областями, что вызвало широкое осуждение в мире.

После уничтожения Украиной логистических путей оккупантов, 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона и с северного берега Днепра, понимая, что российская группировка не может снабжаться.

10 ноября появилось видео, на котором видно, как в Снигиревке развевается украинский флаг. Украинские силы также восстановили контроль над селом Киселевка, которое находится в 15 километрах к северо-западу от Херсона. В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с 1 октября украинские войска вернули под контроль 41 населенный пункт под Херсоном.

Боец ВСУ позирует с арбузом во время контрнаступления в Херсонской области Фото: Константин Либеров

По оценкам украинских чиновников, к вечеру 10 ноября половина российских военных была выведена через Днепр. Рано утром 11 ноября были замечены российские пехотинцы, которые перемещались через понтонный мост на восточный берег. Украинские колонны, наоборот, все ближе подходили к самому Херсону, мимо городов и сел, где их встречали радостные лица, возгласы и флаги Украины.

Жители Херсона встречают украинских защитников

Пока оккупанты отступали через Днепр, украинские войска продвигались дальше в Херсонскую область и прилегающие территории. 11 ноября ВСУ успешно вошли в Херсон, освободив его, а также правобережье Херсонской области. В ходе продвижения украинских войск возникли опасения, что российские силы могут устроить ловушку, поэтому ВСУ двигались с осторожностью. Были обнаружены мины и мины-ловушки, представляющие опасность как для военных, так и для мирного населения. Украинские военные начали работу по их обезвреживанию, однако несколько человек все же получили ранения, а один погиб. В то время как украинские войска продвигались к городу, не было обнаружено засад, и наблюдатели описали отступление российских сил как разгром.

Провал зимнего наступления ВС РФ

Во второй половине января 2023 года российские оккупационные войска начали новое массированное наступление, намереваясь взять Угледар. Новый штурм Угледара россияне вели силами 40-й и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Штурм велся сразу с нескольких направлений. В ходе этой операции, ночью на 24 января, были сбиты три ударных вертолета Ка-52, которые прикрывали атаку россиян.

В течение 29 и 30 января российские войска продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. Украинские войска успешно отбили российские атаки вблизи села Победа (вдоль трассы Т0524 Донецк-Угледар) и Угледара.

После недельного штурма российские войска продвинулись к Угледару на расстояние до 2 км, с последующей целью окружения города. Украинские войска, которые упорно оборонялись под Угледаром в течение недели, нанесли тяжелые потери оккупантам.

Российские танки в Угледаре

9 февраля Силы обороны Украины разгромили многочисленную штурмовую бронегруппу российских войск, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и инженерные машины разграждения. В этом сражении принимала участие 72-я отдельная механизированная бригада, 55-я отдельная артиллерийская бригада и 35-я отдельная бригада морской пехоты Вооруженных Сил Украины.

За неделю боев российские войска потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 танков.

С апреля 2022 года Угледар стал одним из узлов обороны украинской армии на юге Донецкой области. Для Украины город Угледар является важным плацдармом для наступления на Волноваху и Мариуполь, а также для оказания давления на оккупированный Донецк.

Неподалеку от Угледара проходит участок железной дороги Волноваха-Донецк, который имеет стратегическое значение. Однако этот участок железной дороги был частично разрушен и пересекал линию разграничения с 2014 по 2022 годы.

Битва за Бахмут

Сражение за Бахмут, небольшой населенный пункт в Донецкой области, стало самым продолжительным и кровопролитным в российско-украинской войне. Наемники ЧВК "Вагнер" понесли огромные потери в попытке прорвать оборону украинских сил. На саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден заявил, что эти потери составляют около 100 тысяч человек. Украинская армия также понесла значительные потери в этой битве, и обе стороны продолжают платить высокую цену за продвижение вперед. Несмотря на это, битва все еще продолжается, и многие военные эксперты прогнозируют скорое взятие Бахмута Силами обороны Украины.

В мае 2022 года российские силы, уже оккупировавшие южные регионы Украины и неудачно атаковавшие Киев, переключили свои усилия на Восток, с целью захвата территорий в Луганской и Донецкой областях. В то время российские войска находились довольно далеко от Бахмута, так как линия фронта проходила восточнее. Однако в мае они смогли захватить Попасную в Луганской области. Захват этого города, расположенного на возвышенности в 30 километрах к востоку от Бахмута, позволил российским войскам занять выгодные позиции для обстрела крупных городов Донбасса: Лисичанска на севере и Северодонецка, а также самого Бахмута на западе. После отступления украинских сил из Попасной, Бахмут начал подвергаться массированным артиллерийским обстрелам.

ВСУ в Бахмуте Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

В начале июля украинские Вооруженные Силы были вынуждены покинуть Лисичанск. Захват этого важного плацдарма позволил российским войскам пересечь границу Луганской и Донецкой областей и начать широкомасштабное наступление, охватывающее города Северск, Соледар и, наконец, Бахмут. Украинским силам удалось остановить противника под Северском, однако российские войска продвинулись дальше на юг в Донецкой области.

Бои в Соледаре

В Соледаре к августу оккупанты заняли восточные окраины города, хотя в дальнейшем наступление замедлилось, а в Бахмуте они подошли к городским окраинам. В начале августа российские войска начали штурмовать украинские позиции на юге и юго-востоке города. Несмотря на некоторые начальные успехи, к концу августа российские силы так и не смогли продвинуться дальше по окружающим Бахмут поселкам.

ВСУ в Бахмуте Фото: Getty Images

Со временем битва за Бахмут перешла в фазу позиционных боев с установившимся фронтом и регулярными артиллерийскими перестрелками. В этот период одной из основных сил российских войск в Бахмуте стали наемники из ЧВК "Вагнер".

20 мая лидер "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о полном контроле над Бахмутом и объявил о планах вывести наемников из города. Впрочем, в украинском командовании эту инфорацию не подвтердили. Согласно сообщениям замминистра обороны Анны Маляр, украинские защитники до сих пор контролируют частный сектор в Бахмуте. При этом бойцы ВСУ продвигаются с флангов и занимают высоты в пригороде города, что в скором времени может привести к его деоккупации.

Поставки западного оружия и анонс контрнаступления Украины

Начиная с марта 2023 года Украина стала получать обещанную военную технику, которую так ждали украинские защитники для деококупации территорий, захваченных Россией.

В начале июня западные СМИ опубликовали целый вал новостей о том, что долгожданное контрнастуление ВСУ началось. Однако 8 июня в Генеральном штабе ВСУ опровергли эту информацию. Стоит отметить, что по сей день нет официльных заявлений о начале контрнаступления. А судя по заявлениям бойцов на фронте, сейчас идет подготовка и разведка боем на различных направлениях, включая Запорожскую область.

Немногим позже, 15 июня, советник главы Офиса президента Михаил Подоялк отметил, что контрнаступление еще не началось, а действия Сил обороны можно охарактеризовать как "тестирование" на линии фронта.

Однако уже 21 июня президент Украны Владимир Зеленский заявил, что на фронте заминировано около 200 тысяч квадратных километров, поэтому контрнаступление ВСУ не удается реализовать в короткие сроки.

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