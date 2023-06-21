"Контрнаступление идет нелегко": Зеленский назвал причину медленного продвижения ВСУ

Около 200 тысяч квадратных километров (77 220 квадратных миль) территории Украины были заминированы российскими захватчиками, что не позволяет быстро освободить украинские земли.

Related video

На фронте заминировано около 200 тысяч квадратных километров, поэтому контрнаступление Вооруженным силам Украины не удается реализовать быстро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский ВВС.

По его словам, прогресс медленнее, чем хотелось бы. Через несколько недель после начала военного наступления Украины с целью освобождения территорий, оккупированных Россией, не удалось выйти вглубь обороны врага, но все же продвижение есть.

Глава государства подчеркнул, что не стоит брать пример наступления из кинофильмов. Некоторые считают, что именно по голливудскому сценарию и происходят события на фронте, но это совсем не так.

"На карту поставлена жизнь людей", – отметил президент.

Зеленский объяснил, что военный толчок давался нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров (77 220 квадратных миль) территории Украины было заминировано российскими войсками. Все же нашим подразделениям удалось вернуть восемь сел на юге Запорожской области и Донецкой области на востоке.

Он намекнул, что определенные силы оказывают давление на украинскую сторону, но это не даст эффекта. Глава государства отметил, что украинское военное командование будет самостоятельно выбирать, как действовать.

"При всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя по тому пути, который считаем лучшим", – добавил политик.

Зеленский обратил внимание на необходимость предоставления Украине гарантий безопасности НАТО. Самое членство в оборонном альянсе он назвал конечной целью. На этой неделе генеральный секретарь НАТО четко дал понять, что нет плана приглашения Украины на саммит в Литве в следующем месяце.

Напомним, 21 июня Фокус узнавал, чего следует ждать по окончании летне-осенней военной кампании. Западные политики и эксперты начинают развивать тему будущего украинско-российской войны после контрнаступления. В ход пошли проекты мирных договоров и угрозы ядерными ударами.