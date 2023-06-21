Переговоры или война: к чему готовиться Украине после контрнаступления

Западные политики и эксперты обсуждают, как будут развиваться события украинско-российской войны после контрнаступления. В ход пошли проекты мирных договоров и угрозы ядерными ударами. Фокус узнавал, чего стоит ждать по окончанию летне-осенней военной кампании.

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"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть контрнаступление в Украине фактически означает проиграть войну", — заявил 15 июня в интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский.

От украинского контрнаступления ждут результатов не только в виде освобожденных от российской оккупации территорий, но и прочных аргументов в следующих переговорах. В первую очередь этих результатов ждут наши партнеры.

"Мы встречаемся в то время, когда Украина ведет контрнаступление, и мы не знаем, станет ли это переломным моментом войны. Но мы видим, что украинцы продвигаются и освобождают больше территорий. Мы знаем, что чем больше достигнет Украина, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров с РФ", — сказал перед встречей министров обороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Собственно, для того, чтобы остановить это контрнаступление, и активизировались всевозможные международные миротворческие инициативы. Если раньше только лидер Китая Си Цзиньпин предлагал свои 12 пунктов, то сейчас желающих уже целые делегации. Недавно Киев посещал президент ЮАР с другими африканскими лидерами. Уже на следующий день в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным начали демонстрировать проекты договоров.

"Сейчас никто не знает, как закончится украинское контрнаступление — это сложный многогранный процесс, его ход можно только наблюдать, а результаты анализировать потом. На Путина вся эта ситуация не действует, он не представляет себе мир, где нет России. А тем более — мир, в котором Украина имеет инициативу, диктует условия. Надо представить, что сейчас делается в головах у российских офицеров, когда в прошлом году они уже видели в бинокль Киев, а сейчас гадают, где, из-под какого села Украина будет наступать", — говорит Фокусу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Возможности Украины для контрнаступления

В марте 2023 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина будет иметь только одну возможность для контрнаступления в этом году. В дальнейшем сохранить такой же уровень поддержки от союзников будет чрезвычайно сложно.

"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы сохранить текущий уровень помощи будет крайне трудно. Усталость от войны — это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость в странах, которые оказывают помощь", — сказал Павел.

Отметим, ранее Петр Павел возглавлял военный комитет НАТО и командовал Генеральным штабом чешской армии. Поэтому его слова следует расценивать как заявление профессионального военного, хорошо понимающего ситуацию. С другой стороны, такое заявление могло быть сделано специально в ходе определенной информационно-политической кампании.

Вместе с тем в западных СМИ подхватили тему, как действовать с войной в Украине дальше. В частности, авторитетное издание The Guardian опубликовало материал о том, что западные партнеры Украины начнут настаивать на прекращении огня и длительном перемирии. Мол, РФ удастся удержать большую часть оккупированных территорий, Запад не сможет поддерживать поставки оружия на таком же уровне, а украинские беженцы начнут возвращаться домой.

Россия ищет возможности заставить украинские власти согласиться на заморозку военного конфликта Фото: president.gov.ua

Главные тезисы, которые можно услышать с Запада, указывают на то, что если Украина не достигнет успехов в летней военной кампании, то поддержка может уже не быть на таком уровне, как сейчас. Именно поэтому стоит подумать о том, по какому сценарию продолжится война без необходимой поддержки.

"Если мы достигнем значительных результатов в ходе контрнаступления, не нужно опасаться, что Запад перестанет нас поддерживать из-за собственной усталости. Единственное, к чему нужно быть готовыми, — это кампания Кремля по расшатыванию общественного мнения на Западе", — говорит Фокусу политолог Виктор Бобыренко.

Как Путин ищет продолжение войны через мир

Политолог Николай Давидюк отмечает в комментарии Фокусу, что некоторые западные политики начинают готовить общественное мнение к переговорам, там до сих пор есть те, кто верят и хотят сохранить лицо Путину. В свою очередь, Кремль запускает процессы подталкивания Украины к столу переговоров.

Мы неоднократно слышали от официальных лиц российской власти, что они готовы и открыты к переговорам. Например, 20 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз повторил мантру об открытости к переговорам. Хотя еще 11 июня он заявлял, что Россия не имеет фактически никаких предпосылок для того, чтобы начать переговоры с Украиной.

"Я имею определенный инсайд из Великобритании. Рассказали, что Путин собирал свои элиты, чтобы поговорить о ситуации. На этой встрече было сказано, что веры в победу уже нет. Самой большой победой для Путина сейчас будет заморозка активных боевых действий. Поэтому проталкивают какие-то очередные "минские" или "стамбульские" переговоры. Мы это уже проходили в 2014 году — за восемь лет Путин подготовил полномасштабное вторжение", — рассказывает Фокусу Давидюк.

Он напоминает, что осенью 2023 года Кремль планирует провести выборы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Это делается для того, чтобы формально легитимизировать свою власть.

Размер военной помощи Запада для Украины не зависит от успехов контрнаступления в 2023 году Фото: Минобороны США

Политический эксперт Виктор Бобыренко уверяет: совсем не факт, что в этом году могут быть какие-то переговоры с РФ. Более того, никакого мирного договора быть не может априори, возможно лишь перемирие. Он отмечает, что в ходе нынешней контрнаступательной кампании Украине не удастся полностью освободить свою территорию, выйти на границы 1991 года. Здесь надо быть честным и трезво оценивать ситуацию.

"В этом году мы реально можем освободить юг, но не Донбасс. Донецко-Луганская агломерация — это каменные джунгли, которые никто в лоб не будет атаковать, как вагнеровцы в Бахмуте. По последним социологическим данным, около 88% украинцев готовы продолжать войну до победного конца, то есть, до выхода на границы 1991 года. В свою очередь, 78% россиян готовы воевать дальше, как минимум — захватить всю Херсонскую и Запорожскую области, максимум — весь юг Украины, Днепропетровскую и Харьковские области, посадить в Киеве свое правительство. То есть, несмотря на заявления об усталости от войны, никто от нее не устал по-настоящему. Отсюда можно сделать вывод, что кто первый устанет, тот проиграет", — говорит Бобыренко.

Хватит ли у Европы поддержки

Эксперт напоминает, что закон о ленд-лизе хоть и принят, но поставок вооружения по нему до сих пор не было, вся военная техника передается нам в виде помощи. Кроме того, Европа быстро перестроила свою экономику, приспособишись к условиям военных вызовов. Поэтому производство военной техники и боеприпасов уже налажено.

"Партнеры на нашей стороне, для них это война за ценности, которые они согласились поддерживать, поэтому очень крепко сейчас "закусились" с Путиным. Не слушайте об усталости Запада, это мало соответствует действительности. Просто напомню, что после обеих мировых войн экономика США становилась только мощнее. На сегодня из 80 трлн долларов мирового ВВП более 40 приходится на ЕС и США, а это — наши партнеры. К слову, в России этот показатель — 1,7 трлн", — говорит Бобыренко.

В свою очередь, Иван Ступак считает, что заявления об уменьшении поддержки Украины после контрнаступления могут делаться для того, чтобы поощрить, а не критиковать.

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