"Устали от войны": президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины

Петр Павел считает, что в 2024 году из-за выборов в США и уменьшения поддержки Европы Украина, вероятно, уже не сможет провести сложные операции. Поэтому, 2023 год является ключевым.

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Украина должна учитывать уменьшение поддержки Запада в будущем, так как будет сказываться усталость от войны. Такое заявление в интервью Süddeutsche Zeitung, сделал президент Чехии Петр Павел сегодня, 22 марта.

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", — сказал Павел.

Он также считает, что на ситуацию с помощью повлияют президентские выборы в США в 2024 году. Ожидаемо, что там сосредоточатся на внутренней политике. Поэтому, по его мнению, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет начинать любые крупные и сложные операции, стоит рассчитывать на 2023.

"Если поддержка США уменьшится, поддержка со стороны ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать. Именно этот год является решающим для развития войны", — отметил Павел.

По его словам, сейчас западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы она могла занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ.

19 марта Петр Павел заявил, что у Вооруженных сил Украины будет одна попытка начать крупномасштабное наступление в этом году. Если же оно потерпит неудачу, то получить средства от союзников на новые атаки будет крайне сложно.

Напомним, 17 марта издание NYT писало, что ВСУ смогут провести одно контрнаступление из-за нехватки боеприпасов. По информации журналистов, украинские войска тратят огромное количество снарядов в Бахмуте, а новое наступление придется проводить в условиях дефицита.

16 марта СМИ сообщали, что США ускорили поставку военной техники в Украину в преддверии контрнаступления украинских войск. По ожиданиям Пентагона, оно начнется в мае.