У ВСУ есть одна попытка провести масштабное наступление в этом году, — президент Чехии

По словам Петра Павела, западная помощь имеет пределы, а у Украины человеческие ресурсы небезграничные. Кроме того, в следующем году пройдут президентские выборы в США, что может отвлечь Вашингтон от военных проблем Киева.

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У Вооруженных сил Украины будет одна попытка начать крупномасштабное наступление в этом году. Если же оно потерпит неудачу, то получить средства от союзников на новые атаки будет крайне сложно. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Rzeczpospolita 19 марта.

По его словам, новое украинское наступление ожидается в течение нескольких месяцев. Однако политик добавил, что после следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи для Украины будет крайне сложно.

"Усталость от войны — это не только истощение людских ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость стран, оказывающих помощь. Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса", — сказал он.

В то же время Петр Павел заявил, что Запад не должен подталкивать Украину ни идти на уступки, ни бороться "до последнего человека" в войне с РФ.

"Мы можем максимально поддерживать украинцев, но не можем давать им планы. Мы можем только оказать им свою помощь", — добавил политик.

Президент Чехии также предостерег, что западная помощь имеет пределы, а у Украины человеческие ресурсы небезграничные. Кроме того, он отметил, что в следующем году пройдут президентские выборы в США, а интерес и уровень поддержки со стороны Вашингтона может угаснуть из-за внутренних проблем. После чего многие европейские государства сделают то же самое.

"Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", — сказал Петр Павел.

Напомним, 17 марта издание NYT писало, что ВСУ смогут провести одно контрнаступление из-за нехватки боеприпасов. По информации журналистов, украинские войска тратят огромное количество снарядов в Бахмуте, а новое наступление придется проводить в условиях дефицита.

16 марта СМИ сообщали, что США ускорили поставку военной техники в Украину в преддверии контрнаступления украинских войск. По ожиданиям Пентагона, оно начнется в мае.