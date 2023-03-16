В преддверии контрнаступления ВСУ: США ускорили поставку военной техники в Украину, — СМИ

Пентагон опасается, что у украинских военнослужащих будет недостаточно боеприпасов для контрнаступления, которое, по ожиданиям Вашингтона, начнется в конце мая.

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15 марта, во время выступления на десятом заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", проходившем виртуально, министр обороны США Ллойд Остин выразил чувство безотлагательности и заявил, что "Украина больше не может терять время". Об этом сообщает Politico.

"Мы должны выполнить обещанные обязательства быстро и в полном объеме, — сказал Остин. — Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запчасти и техническое обслуживание, которые им необходимы для использования новых систем".

Американские военные срочно перебрасывают технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинские силы в преддверии крупного наступления на силы РФ, которое, по информации издания, в Вашингтоне ожидают в конце мая.

По мере приближения весны официальные лица Вашингтона все больше обеспокоены сокращением запасов боеприпасов, средств для систем ПВО и опытных солдат в Украине.

"Пакеты помощи США, предоставленные четыре месяца назад, были ориентированы на то, что нужно Украине для этого контрнаступления", — сказал изданию один из анонимных американских чиновников.

Москва и Киев продолжают бросать военных в бой за юго-восточный город, который США не считают стратегически важным. Однако в Пентагоне уточняют, что, независимо от стратегии Киева на поле боя, Америка хочет, чтобы у украинских солдат было оружие, необходимое им для продолжения боевых действий.

"Предпринимаются значительные постоянные усилия по наращиванию украинских вооруженных сил с точки зрения оборудования, боеприпасов и обучения в различных странах, чтобы Украина могла защищать себя", — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

По информации издания, в феврале более 600 украинцев прошли пятинедельную программу обучения в Германии, которая включала такие навыки, как меткая стрельба, медицинская подготовка и обучение общевойсковым маневрам на боевых машинах Bradley и бронетранспортерах Stryker американского производства. Эти силы теперь вернулись на поле боя, и сейчас по программе обучения проходит вторая партия из нескольких сотен солдат.

Также, издание информирует, что за закрытыми дверями некоторые официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь. Это вызывает особую озабоченность в ситуации в Бахмуте, где обе стороны конфликта быстро расходуют боеприпасы.

Напомним, 15 марта состоялось десятое заседание в формате "Рамштайн", которое, по словам министра обороны США Ллойда Остина, должно стать судьбоносным в решающий момент борьбы украинцев за свободу.

В рамках заседания было анонсировано, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции.

Также министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайн-10" написал в своем Twitter, что результаты встречи вселяют в него оптимизм.