Напередодні контрнаступу ЗСУ: США прискорили постачання військової техніки в Україну, — ЗМІ

Пентагон побоюється, що в українських військовослужбовців буде недостатньо боєприпасів для контрнаступу, який, за очікуваннями Вашингтона, розпочнеться наприкінці травня.

Related video

15 березня, під час виступу на десятому засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке проходило віртуально, міністр оборони США Ллойд Остін висловив почуття невідкладності та заявив, що "Україна більше не може гаяти час". Про це повідомляє Politico.

"Ми повинні виконати обіцяні зобов'язання швидко і в повному обсязі, — сказав Остін. — Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою і забезпечення того, щоб українські солдати якнайшвидше отримували навчання, запчастини та технічне обслуговування, які їм необхідні для використання нових систем".

Американські військові терміново перекидають техніку на поле бою і швидкими темпами тренують українські сили напередодні великого наступу на сили РФ, яке, за інформацією видання, у Вашингтоні очікують наприкінці травня.

З наближенням весни офіційні особи Вашингтона все більше стурбовані скороченням запасів боєприпасів, засобів для систем ППО та досвідчених солдатів в Україні.

"Пакети допомоги США, надані чотири місяці тому, були орієнтовані на те, що потрібно Україні для цього контрнаступу", — сказав один з анонімних американських чиновників.

Москва та Київ продовжують кидати військових у бій за південно-східне місто, яке США не вважають стратегічно важливим. Однак у Пентагоні уточнюють, що, незалежно від стратегії Києва на полі бою, Америка хоче, щоб українські солдати мали зброю, необхідну їм для продовження бойових дій.

"Здійснюються значні постійні зусилля щодо нарощування українських збройних сил з погляду обладнання, боєприпасів і навчання в різних країнах, щоб Україна могла захищати себе", — сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

За інформацією видання, у лютому понад 600 українців пройшли п'ятитижневу програму навчання у Німеччині, яка включала такі навички, як влучна стрільба, медична підготовка та навчання загальновійськовим маневрам на бойових машинах Bradley й бронетранспортерах Stryker американського виробництва. Ці сили тепер повернулися на поле бою і зараз за програмою навчання проходить друга партія з кількох сотень солдатів.

Також, видання інформує, що за зачиненими дверима деякі офіційні особи США наполягають на тому, щоб Київ заощаджував артилерійські снаряди та вів більш прицільний вогонь. Це викликає особливе занепокоєння у ситуації в Бахмуті, де обидві сторони конфлікту швидко витрачають боєприпаси.

Нагадаємо, 15 березня відбулося десяте засідання у форматі "Рамштайн", яке, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, має стати доленосним у вирішальний момент боротьби українців за свободу.

В межах засідання було анонсовано, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і понад 150 танків Leopard із зростаючої міжнародної коаліції.

Також міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайн-10" написав у своєму Twitter, що результати зустрічі вселяють у нього оптимізм.