"Покажіть Остіну": аналітик розкритикував Пентагон через відео приземлення Су-24 РФ (відео)

Фронтова авіація РФ перебуває ближче до кордонів України та фронту, ніж про це заявив глава Пентагона Ллойд Остін, зауважив оглядач Олександр Коваленко. Російські Су-24, ймовірно, перебувають на відстані менш як 300 км.

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Бомбардувальники Су-24 РФ спокійно провели бойовий виліт у напрямку лінії фронту в Україні. Перед вильотом їх навантажили бомбами і у повному спорядженні вони змогли пролетіти 250 км туди і назад. Тим часом глава Пентагона Ллойд Остін раніше заявив, що росіяни відвели авіацію далеко в тил, тому немає змісту давати Україні далекобійну зброю. Про значення заяви Остіна та про продовження вільних польотів бомбардувальників РФ військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко написав у соцмережі X (Twitter).

Коваленко опублікував відео, зняте з кабіни російського військового літака, який повертається з бойового вильоту на фронт. Зліва помітно ще один бомбардувальник Су-24, який також готується приземлятись. За кілька секунд з'являється панорама аеродрому та злітні смуги, на які сідають літаки. Оглядач пояснив, що означає це відео. З його слів, Су-24 у повному бойовому спорядженні здатен пролетіти до фронту і назад максимум 500 км. Тобто аеродром має бути розташований у межах 250 км від лінії боїв. Водночас він згадав заяву Ллойда Остіна про російську авіацію, яку начебто відвели далі 300 км і тому Україні вже не потрібні далекобійні ракети. На думку оглядача, є суперечність. Тобто насправді бомбардувальники ЗС РФ все ж перебувають поруч з фронтом, інакше вони мали б вилітати бомбити російські міста, зауважив він.

"При повному бойовому навантаженні радіус застосування Су-24 у межах 500 км. Цікаво, з якого аеродрому злітав Су-24, щоб виконати бойове завдання, з урахуванням того, що Ллойд Остін усіх запевняє, що РФ відвела свою авіацію за 300 км від кордону. Тобто Су-24 у цьому конкретному випадку бомбили… Воронеж? Старий Оскол?" , — ідеться у дописі.

Літаки Су-24 РФ та російські аеродроми

У серпні 2024 року Україна звернулась до США та партнерів щодо дозволу бити далекобійними ракетами ATACMS чи Storm Shadow вглиб російської території. Водночас аналітики проєкту DeepState показали на карті, що дві третини аеродромів, з яких злітають військові літаки, розташовані за межами 300-кілометрової зони. Водночас фронтова авіація працює з близьких злітних смуг в Брянській, Курській, Бєлгородській областях РФ, зауважив тоді Олександр Коваленко.

Літак Су-24 та російські аеродроми — карта DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що Україні вже начебто не має змісту надавати далекобійні ракети для ударів по російських аеродромах. Згідно з даними американської розвідки, ЗС РФ вже відвели військову авіацію на інші аеродроми, розташовані далі, ніж за 300 км від кордонів України або лінії фронту.

Нагадуємо, 29 жовтня у західних ЗМІ розповіли про таємне прохання президента Володимира Зеленського до США щодо надання ракет "Томагавк", здатних вдарити на відстань понад 2 тис. км.