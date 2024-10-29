"Покажите Остину": аналитик раскритиковал Пентагон из-за видео приземления Су-24 РФ (видео)

Фронтовая авиация РФ находится ближе к границам Украины и фронту, чем об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отметил обозреватель Александр Коваленко. Российские Су-24, вероятно, находятся на расстоянии менее 300 км.

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Бомбардировщики Су-24 РФ спокойно провели боевой вылет в направлении линии фронта в Украине. Перед вылетом их нагрузили бомбами и в полном снаряжении они смогли пролететь 250 км туда и обратно. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что россияне отвели авиацию далеко в тыл, поэтому нет смысла давать Украине дальнобойное оружие. О значении заявления Остина и о продолжении свободных полетов бомбардировщиков РФ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в соцсети X (Twitter).

Коваленко опубликовал видео, снятое из кабины российского военного самолета, который возвращается с боевого вылета на фронт. Слева заметен еще один бомбардировщик Су-24, который также готовится приземляться. Через несколько секунд появляется панорама аэродрома и взлетной полосы, на которую садятся самолеты. Обозреватель объяснил, что означает это видео. По его словам, Су-24 в полном боевом снаряжении способен пролететь до фронта и обратно максимум 500 км. То есть аэродром должен быть расположен в пределах 250 км от линии боев. В то же время он вспомнил заявление Ллойда Остина о российской авиации, которую якобы отвели дальше 300 км и поэтому Украине уже не нужны дальнобойные ракеты. По мнению обозревателя, есть противоречие. То есть на самом деле бомбардировщики ВС РФ все же находятся рядом с фронтом, иначе они должны были бы вылетать бомбить российские города, отметил он.

"При полной боевой нагрузке радиус применения Су-24 в пределах 500 км. Интересно, с какого аэродрома взлетал Су-24, чтобы выполнить боевую задачу, с учетом того, что Ллойд Остин всех уверяет, что РФ отвела свою авиацию за 300 км от границы. То есть Су-24 в этом конкретном случае бомбили... Воронеж? Старый Оскол?", — говорится в заметке.

Самолеты Су-24 РФ и российские аэродромы

В августе 2024 года Украина обратилась к США и партнерам о разрешении бить дальнобойными ракетами ATACMS или Storm Shadow вглубь российской территории. При этом аналитики проекта DeepState показали на карте, что две трети аэродромов, с которых взлетают военные самолеты, расположены за пределами 300-километровой зоны. В то же время фронтовая авиация работает с близких взлетных полос в Брянской, Курской, Белгородской областях РФ, отметил тогда Александр Коваленко.

Самолет Су-24 и российские аэродромы — карта DeepState Фото: DeepState

Отметим, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украине уже якобы не имеет смысла предоставлять дальнобойные ракеты для ударов по российским аэродромам. Согласно данным американской разведки, ВС РФ уже отвели военную авиацию на другие аэродромы, расположенные дальше, чем за 300 км от границ Украины или линии фронта.

Напоминаем, 29 октября в западных СМИ рассказали о тайной просьбе президента Владимира Зеленского к США о предоставлении ракет "Томагавк", способных ударить на расстояние более 2 тыс. км.