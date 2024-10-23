Победа Украины и удары ATACMS: глава Пентагона объяснил, почему не надо бить по РФ

Для ударов по военным объектам РФ украинцы имеют собственное оружие, которое достает на расстояние более 400 км, отметил министр обороны США Ллойд Остин. Также он заявил, что Украина все еще имеет шансы победить Россию.

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Украина имеет собственные возможности для дальнобойных ударов вглубь территории РФ. Кроме того, США видят, как россияне забрали самолеты с аэродромов в радиусе 300 км. Из этих соображений Пентагон предлагает сосредоточиться на производстве украинского оружия, поскольку ракеты ATACMS уже не понадобятся. О деталях позиции Пентагона и его главы Ллойда Остина рассказало агентство FoxNews.

Ллойд Остин дал интервью FoxNews после неожиданного визита в Украину. Журналист поинтересовался, почему украинцам и дальше не позволяют удары вглубь РФ, ведь это продолжает войну. Глава Минобороны США заявил, что на данном этапе просто нет смысла применять дальнобойные ракеты ATACMS. Кремль уже переместил военные самолеты с аэродромов, расположенных в пределах 300 км от украинских границ, то есть оружие, о котором шла речь, туда уже не достанет, сказал он. С другой стороны, удары можно наносить украинскими перспективными разработками. По словам министра, именно поэтому в новом пакете помощи США выделили деньги на производство дронов для ВСУ.

"Я думаю, что у них есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают. Они также имеют возможность производить собственные беспилотники прямо сейчас. Они очень эффективны. Фактически, мы видели, как они проводят атаки или операции, которые происходят примерно за 400 километров от границы и даже дальше", — сказал Остин.

Кроме того, глава Пентагона высказался относительно шансов украинцев на победу. По его словам, США верят, что это возможно: чиновник подчеркнул, что речь идет о сохранении страны как таковой. Журналисты FoxNews отметили, что министр не уточнил, идет ли речь о возвращении границ 1991 года, или будет потеря территорий.

"Украина абсолютно может победить. Победу мы определяем как Украину как суверенное государство, которое может защитить свою территорию и сдержать агрессию в будущем", — заявил министр обороны США.

Отметим, 21 октября Ллойд Остин посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита министр объявил о выделении нового пакета помощи в размере 800 млн долл. Часть из этих средств пойдет на производство дронов, рассказали западные медиа. Тем временем Фокус собрал публикации СМИ и политологов с оценками приезда Остина. В частности, политолог Петр Олещук объяснил, что могла идти речь о поддержке Украины в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа и о возможном присоединении КНДР к российско-украинской войне.

Напоминаем, 18 октября Владимир Зеленский сообщил, слышал ли от западных союзников о прекращении войны с РФ в обмен на потерю территории.