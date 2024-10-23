Перемога України та удари ATACMS: глава Пентагону пояснив, чому не треба бити по РФ

Для ударів по військових об'єктах РФ українці мають власну зброю, яка дістає на відстань понад 400 км, зауважив міністр оборони США Ллойд Остін. Також він заявив, що Україна все ще має шанси перемогти Росію.

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Україна має власні можливості для далекобійних ударів вглиб території РФ. Крім того, США бачать, як росіяни забрали літаки з аеродромів в радіусі 300 км. З цих міркувань Пентагон пропонує зосередитись на виробництві української зброї, оскільки ракети ATACMS вже не знадобляться. Про деталі позиції Пентагону та його глави Ллойда Остіна розповіло агентство FoxNews.

Ллойд Остін дав інтерв'ю FoxNews після несподіваного візиту в Україну. Журналіст поцікавився, чому українцям і надалі не дозволяють удари вглиб РФ, адже це продовжує війну. Очільник Міноборони США заявив, що на цьому етапі просто немає сенсу застосовувати далекобійні ракети ATACMS. Кремль вже перемістив військові літаки з аеродромів, розташованих в межах 300 км від українських кордонів, тобто зброя, про яку йшлося, туди вже не дістане, сказав він. З іншого боку, удари можна завдавати українськими перспективними розробками. Зі слів міністра, саме тому у новому пакеті допомоги США виділили гроші на виробництва дронів для ЗСУ.

"Я думаю, що у них є здатність продовжувати завдавати удари на великій відстані, і вони це зроблять. Вони також мають можливість виробляти власні безпілотники прямо зараз. Вони дуже ефективні. Фактично, ми бачили, як вони проводять атаки або операції, які відбуваються приблизно за 400 кілометрів від кордону і навіть далі", — сказав Остін.

Крім того, глава Пентагону висловився щодо шансів українців на перемогу. З його слів, США вірять, що це можливо: урядовець наголосив, що ідеться про збереження країни як такої. Журналісти FoxNews зауважили, що міністр не уточнив, чи ідеться про повернення кордонів 1991 року, чи буде втрата територій.

"Україна абсолютно може перемогти. Перемогу ми визначаємо як Україну — суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому", — заявив міністр оборони США.

Зазначимо, 21 жовтня Ллойд Остін відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час візиту міністр оголосив про виділення нового пакета допомоги розміром 800 млн дол. Частина з цих коштів ітиме на виробництво дронів, розповіли західні медіа. Тим часом Фокус зібрав публікації ЗМІ та політологів з оцінками приїзду Остіна. Зокрема, політолог Петро Олещук пояснив, що могла бути мова про підтримку України у разі перемоги на президентських виборах республіканця Дональда Трампа та про можливе приєднання КНДР до російсько-української війни.

Нагадуємо, 18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, чи чув від західних союзників про припинення війни з РФ в обмін на втрату території.