"Бояться сказати": Зеленський відреагував на ідею "обміну" територій України на вступ до НАТО

Моральний дух українців підніметься, якщо Захід запросить Україну до НАТО. Якщо Володимир Путін опиниться у повній ізоляції — Росія може погодитись припинити бойові дії, не виключає президент.

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Західні політики допускають, що Україна може отримати шанс на вступ до НАТО, якщо відмовиться від повернення територій, окупованих Росією. При цьому український уряд не отримував жодних таких пропозицій і з ним не проводили відповідних консультацій. Про ставлення до можливості втрати чотирьох областей країни президент Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю виданню The Financial Times.

Зеленський відреагував на заяви Заходу, в яких ідеться про обмін територій на НАТО. Він пояснив, що чув такі заяви, однак з Україною щодо них не консультувались. Політик запропонував політикам відкрито з ним про це поговорити. Також президент наголосив, що хотів би вести цю розмову особисто з тими, хто таке пропонує, а не через посередників.

"Люди ніколи нам цього не говорили. Люди бояться сказати. Викладіть це на стіл відкрито. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами", — сказав Зеленський.

Очільник держави також пояснив, що Україна готова прислухатись до будь-чиїх мирних планів. Головне — щоб у цих планах не ішлося про розділ країни, уточнив він.

"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція з Китаю — ми не проти. Але, хлопці, прошу, не розділяйте нас", — навели журналіста слова президента.

Зеленський про план перемоги — основні тези

Видання FT опублікувало основні тези інтерв'ю Зеленського:

Україна очікує результатів президентських виборів у США, оскільки розуміє, що залежно від переможця допомога може змінитись. На сьогодні напрацювали три різних плани дій, які будуть втілювати після оприлюднення підсумків. Перший і головний пункт плану перемоги — це вступ України до НАТО, наголосив президент. Він визнав, що ідуть дискусії схожі на ті, які велись щодо надання ЗРК Patriot чи літаків F-16. На думку президента, лише так "ми можемо вижити", оскільки "Путін розуміє лише силу". Вступ до НАТО підтримає "моральний дух" українців. Війна завершиться лише тоді, коли президент РФ Володимир Путін опиниться у повній ізоляції і тоді погодиться на мирні перемовини.

"Запрошення означає ще один крок до НАТО, і це означає, що [українські — Ред.] діти ніколи не загинуть, тому що ми будемо членом НАТО. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований і підштовхнутий іншими партнерами до дипломатії", — заявив Зеленський.

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію у ЗМІ щодо можливих пропозицій західних політиків про обмін окупованих Росією територією на вступ України до НАТО. Зокрема анонімні співрозмовники журналістів "натякали", що окуповані регіони не будуть визнаватись частиною країни-агресора і їх начебто планують повернути "дипломатичним шляхом". Політолог Олексій Якубін пояснив, що винесення подібних дискусій у публічну площину свідчить про те, що питання обговорюється як реалістичний сценарій. При цьому головний "слухач" цих дискусій — Росія та Володимир Путін.

Нагадуємо, 17 жовтня німецьке видання Bild опублікувало статтю, у якій ішлося про ймовірну готовність України виготовити ядерну бомбу: це могло б допомогти припинити війну. Тим часом у ЗМІ проаналізували візит Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца в Туреччину і зв'язок цього візиту з планом перемоги.