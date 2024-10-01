Байден може просунути заявку України на вступ до НАТО: Financial Times назвало терміни

Поінформовані високопосадовці вважають, що заявка на членство в Північноатлантичному альянсі навряд чи зупинить Кремль. На їхню думку, необхідний реальний вступ України до НАТО.

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Президент США Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить Білий дім у січні 2025 року. Про ознаки такого рішення розповів Financial Times західний чиновник, поінформований про переговори президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії розмежування на карті, що б визначала, на яку частину території України поширюється положення блоку про взаємну оборону. Дехто пропонує модель членства Західної Німеччини в НАТО, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і возз'єднання зі сходом країни.

"Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО. Росіянам це не сподобається, але принаймні може стати певним початковим гамбітом для компромісу", — вважає голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.

Водночас високопоставлений український чиновник заявив, що не думає, "що Росія погодиться на нашу участь у НАТО". Щось менше, ніж повноправне членство, навряд чи буде достатнім для того, щоб зупинити військову агресію Кремля.

"Навіть якщо ми отримаємо запрошення від НАТО, це нічого не означатиме. Це політичне рішення", — додав український високопосадовець.

Під час своєї, можливо, останньої поїздки до Європи, перед тим як залишити посаду президента, Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня, зазначають журналісти.

Покидаючи США Володимир Зеленський заявив, що жовтень буде "часом прийняття рішення". Президент України знову проситиме дозволу вражати цілі на території Росії зброєю, що постачається Заходом, знаючи, що це один із небагатьох варіантів припинення бойових дій.

Нагадаємо, 1 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна теоретично може вступити до НАТО навіть якщо частина її територій буде окупована.

1 жовтня The Washington Post написало, що Джо Байден може дати дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ після виборів у США.