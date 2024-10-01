Байден може видати дозвіл на удари ATACMS по базах РФ після виборів, — WP

За словами журналістів, заяви Володимира Зеленського вказують на те, що у Києва не лишається інших варіантів дій, як тільки чекати рішення США. Україна розглядає обох кандидатів як потенційні проблеми для себе.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що необхідно Україні для перемоги у війні проти Росії, викладено на столі західних партнерів. Про це пише The Washington Post.

Це вказує на те, що в Києва не залишається інших варіантів дій, як тільки чекати рішення США, вважають автори публікації. План перемоги представили Америці, і ми роз'яснили кожен його пункт, заявив Зеленський на завершення свого нещодавнього візиту до США.

Водночас американські аналітики та законодавці вважають, що Україна розглядає обох кандидатів як потенційні проблеми для себе.

Багато хто побоюється заяв Трампа про те, що війна може бути вирішена дуже швидко. Передбачається, що в такому разі може обговорюватися розв'язання військового конфлікту на умовах РФ, що потенційно може передбачати територіальні поступки та відсутність гарантій безпеки з боку західних союзників.

Інші висловлюються про те, що Камала Гарріс продовжить зовнішньополітичну лінію Байдена, в основі якої, як вважають багато українців і закордонних оглядачів, — більше побоювань повномасштабної війни, ніж добре продуманої стратегії перемоги над Росією.

Дозвіл Україні на завдання далекобійних ударів західною зброєю може стати ключовим сигналом того, що Вашингтон прагне посилити Київ у затяжній і складній війні.

"Байден надмірно обережний, щоб надати дозвіл до виборів. Але щойно вибори завершаться, він може надати такий дозвіл", — заявив американський законодавець на умовах анонімності. Цього ж чекають і багато офіційних осіб України, зазначають автори публікації.

Нагадаємо, що, за даними WSJ, Байден приховав від громадськості стратегію допомоги Україні.

Також повідомлялося, що, за інформацією The Economist, Україна могла б вступити в НАТО вже зараз, як ФРН у 1955 — тоді гарантії безпеки не поширювалися на Східну Німеччину.