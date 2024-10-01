Байден может выдать разрешение на удары ATACMS по базам РФ после выборов, — WP

По словам журналистов, заявления Владимира Зеленского указывают на то, что у Киева не остается других вариантов действий, как только ждать решения США. Украина рассматривает обоих кандидатов как потенциальные проблемы для себя.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что необходимо Украине для победы в войне против России, изложено на столе западных партнеров. Об этом пишет The Washington Post.

Это указывает на то, что у Киева не остается других вариантов действий, как только ждать решения США, считают авторы публикации.

План победы представили Америке, и мы разъяснили каждый его пункт, заявил Зеленский в завершение своего недавнего визита в США.

Вместе с тем американские аналитики и законодатели считают, что Украина рассматривает обоих кандидатов как потенциальные проблемы для себя.

Многие опасаются заявлений Трампа о том, что война может быть разрешена очень быстро. Предполагается, что в таком случае может обсуждаться мирное разрешение военного конфликта на условиях РФ, что потенциально может предусматривать территориальные уступки и отсутствие гарантий безопасности со стороны западных союзников.

Другие высказываются о том, что Камала Харрис продолжит внешнеполитическую линию Байдена, в основе которой, как считают многие украинцы и зарубежные обозреватели, — больше опасений полномасштабной войны, нежели хорошо продуманной стратегии победы над Россией.

Разрешение Украине на нанесение дальнобойных ударов западным оружием может стать ключевым сигналом того, что Вашингтон стремится усилить Киев в затяжной и сложной войне.

"Байден излишне осторожен, чтобы предоставить разрешение до выборов. Но как только выборы завершатся, он может предоставить такое разрешение", — заявил американский законодатель на условиях анонимности. Этого же ждут и многие официальные лица Украины, отмечают авторы публикации.

Напомним, что, по данным WSJ, Байден скрыл от общественности стратегию помощи Украине.

Также сообщалось, что, по информации The Economist, Украина могла бы вступить в НАТО уже сейчас, как ФРГ в 1955 — тогда гарантии безопасности не распространялись на Восточную Германию.