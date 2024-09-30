Зеленский посетил США в поисках поддержки, но его самый важный союзник пожал плечами, — WSJ

Усилия президента получить значительный импульс поддержки со стороны США свидетельствуют о сложном и опасном пути впереди, подчеркивает издание. Глава государства отметил, что Украине нужно больше средств дальнего действия, больше ПВО и больше санкций против РФ.

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"Прохладный прием" президента Украины Владимира Зеленского в США продемонстрировал сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после двух с половиной лет войны. Глава государства не смог достичь поставленных целей, поскольку Вашингтон не ответил на просьбы Киева как ключевой союзник, пишет The Wall Street Journal.

Представители администрации президента Джо Байдена, как отмечает издание, выразили скептицизм относительно "плана победы", который Зеленский привез в Вашингтон, заявив, что хотят знать больше подробностей. В то же время глава Белого дома, выделив очередной пакет помощи на $8 млрд, не дал Киеву разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием, что было основной просьбой украинского президента.

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке сказал, что в случае избрания будет стремиться завершить войну еще до инаугурации. Его взглядов придерживаются и однопартийцы.

"Реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров", — сказал сенатор Марко Рубио.

Бывший президент Дональд Трамп после встречи с Зеленским повторил, что его приоритетом является "быстрое прекращение войны с помощью честного соглашения для обеих сторон", но не уточнил, каким образом этого можно достичь. Трамп также отметил, что имеет "очень хорошие отношения" с Путиным и выразил надежду на улучшение отношений с Зеленским.

После встречи с Трампом Зеленский сказал: "Мы согласны, что войну нужно остановить. Путин не может победить. Украина должна победить".

Кандидат в президенты от демократов, действующий вице-президент США Камала Харрис также провела переговоры с Зеленским в Белом доме, пообещав Киеву дальнейшую поддержку.

Сам Зеленский объяснил встречи с кандидатами в президенты тем, что хочет еще до выборов в США добиться решений, которые, по его мнению, укрепили бы Украину.

Усилия Зеленского получить значительный импульс поддержки со стороны США, важнейшего иностранного партнера Украины, свидетельствуют о сложном и опасном пути впереди.

В то же время некоторые европейские союзники призывают США к более решительным действиям. Так, президент Финляндии Александр Стубб и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявили, что угрозы Путина об эскалации оказались напрасными. Ландсбергис подчеркнул, что, даже если Россия усилит конфликт, это необходимый риск, поскольку "это война, которую нужно выиграть". Худшим результатом, по его словам, было бы, если бы Украина проиграла.

Некоторые члены НАТО считают, что Украине нужно больше оружия и гарантий безопасности от Альянса для защиты от России.

"Сейчас, после двух с половиной лет войны, понятно, что это не только вопрос Украины. Это вопрос России и ее имперских амбиций", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Однако, как отмечает издание, без значительного увеличения количества оружия цель Зеленского вернуть все оккупированные территории выглядит далекой. В последние месяцы его риторика изменилась — теперь он сосредотачивается на необходимости получить достаточную поддержку, чтобы "принудить Россию к миру", как он заявил на Генеральной Ассамблее ООН.

Между тем глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует никакой заинтересованности в переговорах, за исключением вариантов, которые предусматривают потерю территорий Украины и ее превращение в вассала Москвы.

Вернувшись в Украину, 29 сентября Зеленский сообщил, что 14 человек получили ранения в результате авиаудара России по Запорожью.

"Россия ежедневно сбрасывает около 100 мощных планирующих бомб", — сказал он, назвав это "ежедневным российским террором".

"Это постоянное напоминание всем нашим партнерам, что Украине нужно больше средств дальнего действия, больше противовоздушной обороны и больше санкций против России", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если Вашингтон не поддержит план победы Украины.

Также Фокус писал, что заявления в западных СМИ о том, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского приняли "прохладно, без энтузиазма и скептически", не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.