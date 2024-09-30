Зеленський відвідав США в пошуках підтримки, але його найважливіший союзник знизав плечима, — WSJ

Зусилля президента отримати значний імпульс підтримки з боку США свідчать про складний і небезпечний шлях попереду, підкреслює видання. Голова держави зазначив, що Україні потрібно більше засобів дальньої дії, більше ППО і більше санкцій проти РФ.

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"Прохолодний прийом" президента України Володимира Зеленського в США продемонстрував звуження можливостей, з якими він стикається після двох з половиною років війни. Голова держави не зміг досягти поставлених цілей, оскільки Вашингтон не відповів на прохання Києва як ключовий союзник, пише The Wall Street Journal.

Представники адміністрації президента Джо Байдена, як зазначає видання, висловили скептицизм щодо "плану перемоги", який Зеленський привіз до Вашингтона, заявивши, що хочуть знати більше подробиць. Водночас глава Білого дому, виділивши черговий пакет допомоги на $8 млрд, не дав Києву дозволу бити вглиб Росії далекобійною зброєю, що було основним проханням українського президента.

Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп на зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку сказав, що в разі обрання прагнутиме завершити війну ще до інавгурації. Його поглядів дотримуються й однопартійці.

"Реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів", — сказав сенатор Марко Рубіо.

Колишній президент Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським повторив, що його пріоритетом є "швидке припинення війни за допомогою чесної угоди для обох сторін", але не уточнив, яким чином цього можна досягти. Трамп також зазначив, що має "дуже хороші стосунки" з Путіним і висловив сподівання на поліпшення відносин із Зеленським.

Після зустрічі з Трампом Зеленський сказав: "Ми згодні, що війну потрібно зупинити. Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти".

Кандидатка у президенти від демократів, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс також провела переговори із Зеленським у Білому домі, пообіцявши Києву подальшу підтримку.

Сам Зеленський пояснив зустрічі з кандидатами в президенти тим, що хоче ще до виборів у США домогтися рішень, які, на його думку, зміцнили б Україну.

Зусилля Зеленського отримати значний імпульс підтримки з боку США, найважливішого іноземного партнера України, свідчать про складний і небезпечний шлях попереду.

Водночас деякі європейські союзники закликають США до більш рішучих дій. Так, президент Фінляндії Александр Стубб і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявили, що погрози Путіна про ескалацію виявилися марними. Ландсбергіс підкреслив, що, навіть якщо Росія посилить конфлікт, це необхідний ризик, оскільки "це війна, яку потрібно виграти". Найгіршим результатом, за його словами, було б, якби Україна програла.

Деякі члени НАТО вважають, що Україні потрібно більше зброї та гарантій безпеки від Альянсу для захисту від Росії.

"Зараз, після двох з половиною років війни, зрозуміло, що це не тільки питання України. Це питання Росії та її імперських амбіцій", — заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Однак, як зазначає видання, без значного збільшення кількості зброї мета Зеленського повернути всі окуповані території виглядає далекою. В останні місяці його риторика змінилася — тепер він зосереджується на необхідності отримати достатню підтримку, щоб "примусити Росію до миру", як він заявив на Генеральній Асамблеї ООН.

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін не демонструє жодної зацікавленості в переговорах, за винятком варіантів, які передбачають втрату територій України та її перетворення на васала Москви.

Повернувшись в Україну, 29 вересня Зеленський повідомив, що 14 осіб дістали поранення внаслідок авіаудару Росії по Запоріжжю.

"Росія щодня скидає близько 100 потужних планувальних бомб", — сказав він, назвавши це "щоденним російським терором".

"Це постійне нагадування всім нашим партнерам, що Україні потрібно більше засобів дальньої дії, більше протиповітряної оборони і більше санкцій проти Росії", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо Вашингтон не підтримає план перемоги України.

Також Фокус писав, що заяви в західних ЗМІ про те, що "план перемоги" президента України Володимира Зеленського прийняли "прохолодно, без ентузіазму і скептично", не відповідають дійсності. Про це заявив прессекретар голови держави Сергій Никифоров.