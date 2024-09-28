"Початок обнадійливий": спікер Зеленського розповів про реакцію Заходу на "план перемоги"

Сергій Нікіфоров стверджує, що в США "план перемоги" прийняли з величезною зацікавленістю і взяли його в роботу.

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Заяви в західних ЗМІ про те, що "план перемоги" президента України Володимира Зеленського прийняли "прохолодно, без ентузіазму і скептично", не відповідають дійсності. Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

"Це все неправда. Вони прийняли його конструктивно, вони прийняли його з величезною зацікавленістю, його взяли в роботу", — запевнив він.

Нікіфоров додав, що президент США Джо Байден "сказав, що 12 жовтня на засідання контактної групи "Рамштайн" на рівні лідерів він уже "повернеться з якимись рішеннями і відповідями".

"Тому початок обнадійливий", — підсумував спікер.

Він також торкнувся питання дозволу західних партнерів наносити удари вглиб Росії далекобійною зброєю:

"Треба розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Вони дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення".

За його словами, остаточного й однозначного рішення з цього приводу поки що немає. Однак президент України "провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, які можуть надати відповідні можливості". Серед таких Нікіфоров назвав Італію, Францію, Велику Британію та США.

Говорячи про так званий "план перемоги" Зеленського, оглядачі The Wall Street Journal написали, що він не має комплексної стратегії і являє собою лише перероблене прохання про надання більшої кількості озброєнь і зняття обмежень на ракети великої дальності.

Зі свого боку The Times називає "план перемоги" Зеленського радше "планом виживання".

Тим часом український волонтер і політичний аналітик Геннадій Друзенко наголошує, що Україну не врятують ані план перемоги, ані зброя, якщо держава не повернеться обличчям до армії, де зростає запит на справедливість. Він закликає українську владу найсерйознішим чином звернути увагу на демарш із СОЧ Сергія Гнездилова — і правильно на нього відреагувати.

Раніше Фокус писав, як у Кремлі відреагували на "план перемоги" Зеленського.