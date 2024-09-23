"Уважно вивчимо": у Кремлі відреагували на "план перемоги" Зеленського

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, у ЗМІ нібито з'явилася суперечлива інформація про документ українського президента, тому в Москві чекатимуть на офіційне оприлюднення.

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Росія вивчатиме план перемоги України, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Про це 23 вересня заявили прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За словами спікера Кремля, план вивчатимуть, коли інформація про нього з'явиться на офіційних джерелах.

"Ми вважаємо, що неможливо займатися якимось аналізом, спираючись на повідомлення ЗМІ. Якщо колись за офіційними джерелами з'являтиметься якась інформація, ми, звичайно ж, уважно вивчимо", — заявив Пєсков.

Пєсков також наголосив на стриманому підході Кремля до таких новин через те, що у ЗМІ нібито трапляється суперечлива інформація про "план Зеленського".

"План перемоги" Зеленського: що відомо

23 вересня газета The Sunday Times із посиланням на неназваного західного дипломата опублікувала ймовірні чотири основні пункти, які входять до "плану перемоги" Зеленського. Серед іншого — продовження бойових дій у Курській області та "специфічна" зброя для ЗСУ. За даними видання, під час візиту до США Зеленський закличе надати гарантії безпеки, щоб майбутня адміністрація Трампа не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо США не підтримають раніше анонсований план перемоги України у війні. За його словами, Україна й так дотримується "плану Б".