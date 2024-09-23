"Внимательно изучим": в Кремле отреагировали на "план победы" Зеленского

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в СМИ якобы появилась противоречивая информация о документе украинского президента, поэтому в Москве будут ждать официального обнародования.

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Россия будет изучать план победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом 23 сентября заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам спикера Кремля, план будут изучать, когда информация о нем появится на официальных источниках.

"Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим", — заявил Песков.

Песков также отметил сдержанный подход Кремля к таким новостям из-за того, что в СМИ якобы встречается противоречивая информация о "плане Зеленского".

"План победы" Зеленского: что известно

23 сентября газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного западного дипломата опубликовала вероятные четыре основных пункта, которые входят в "план победы" Зеленского. Среди прочего — продолжение боевых действий в Курской области и "специфическое" оружие для ВСУ. По данным издания, во время визита в США Зеленский призовет предоставить гарантии безопасности, чтобы будущая администрация Трампа не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если США не поддержат ранее анонсированный план победы Украины в войне. По его словам, Украина и так придерживается "плана Б".