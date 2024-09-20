Если в США не поддержат план победы: Зеленский ответил, имеет ли план "Б" (видео)

Президент поделился, что стратегии Вашингтона не видел. По словам Владимира Зеленского, предыдущий план по миру в Украине — уже провален.

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Президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если Вашингтон не поддержит анонсированный план победы Украины в войне. Об этом известно из его совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прошла 20 сентября.

О плане "Б" — с 23:20

Лидер признался, что стратегии президента США Джо Байдена в отношении Украины не видел. Однако он заверил, что "с удовольствием" с ней ознакомился бы.

"Что касается нашего плана. Знаете, мне вчера журналист задал один вопрос и сказал: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть ли у вас план "Б"? Я откровенно абсолютно ответил, что мы уже в плане "Б". Мы в нем живем и боремся", — заявил Зеленский.

Он пояснил, что Украина не имеет "А". По его словам, предварительным планом было не допустить полномасштабного вторжения российских войск.

"План "А" был усилить Украину оружием и превентивно санкционировать РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане, и в нем существуем и живем", — подчеркнул президент.

Напомним, 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины в войне полностью готов. Точное его содержание неизвестно, однако в ОП развеяли предположения относительно того, что он предусматривает замораживание конфликта. По данным СМИ, план победы включает подробный перечень ресурсов и возможностей, необходимых для окончания войны.

Известно, что на следующей неделе Зеленский планирует встречи с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Политики в том числе должны обсудить стратегические планы.