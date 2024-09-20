Якщо у США не підтримають план перемоги: Зеленський відповів, чи має план "Б" (відео)

Президент поділився, що стратегії Вашингтона не бачив. Зі слів Володимира Зеленського, попередній план щодо миру в Україні — вже провалений.

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Президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо Вашингтон не підтримає анонсований план перемоги України у війні. Про це відомо з його спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка пройшла 20 вересня.

Про план "Б" — з 23:20

Лідер зізнався, що стратегії президента США Джо Байдена щодо України не бачив. Однак він запевнив, що "із задоволенням" з нею ознайомився б.

"Що стосується нашого плану. Знаєте, мені вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план "Б"? Я відверто абсолютно відповів, що ми уже в плані "Б". Ми в ньому живемо і боремося", — заявив Зеленський.

Він пояснив, що Україна не має "А". З його слів, попереднім планом було не допустити повномасштабного вторгнення російських військ.

"План "А" був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати РФ, щоб вона боялася навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані, і в ньому існуємо і живемо", — підкреслив президент.

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України у війні повністю готовий. Точний його зміст невідомий, однак в ОП розвіяли припущення щодо того, що він передбачає замороження конфлікту. За даними ЗМІ, план перемоги включає детальний перелік ресурсів і можливостей, потрібних для закінчення війни.

Відомо, що наступного тижня Зеленський планує зустрічі з президентом США Джо Байденом, а також кандидатами у президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Політики, зокрема, мають обговорити стратегічні плани.