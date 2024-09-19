У Курську область вдалося відтягнути 40 тис. військових РФ, — Зеленський (відео)

Президент зазначив, що в Курській області тривають активні дії, ЗСУ поповнюють обмінний фонд, що загалом впливає на загальну ситуацію на війні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал російських військ на Донеччині, попри складну ситуацію на фронті. Про це він повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 19 вересня.

За його словами, на Курахівському і Покровському напрямках щоденно точаться важкі бої. Але докладається максимум зусиль для стійкості українських бойових бригад.

Президент зазначив, що провів низку важливих зустрічей з військовими та представниками спеціальних служб, зокрема з головкомом ЗС, Службою зовнішньої розвідки та міністром оборони. Головною темою нарад було формування стратегії для майбутніх переговорів із міжнародними партнерами, які охоплюватимуть ситуацію на Донеччині та інших напрямках.

Зеленський також прокоментував операцію в Курській області.

"На цей напрямок (Курськ. — Ред.) уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це — важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", — сказав глава держави.

19 вересня видання BILD написало, що операція в Курській області покращила ситуацію на Харківщині. Військовий із позивним "Лекс" із батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розказав, що за останні три тижні відбулася лише одна велика атака.

17 вересня британське видання The Financial Times повідомило, що війська РФ спрямували 38 тисяч особового складу для ведення бойових дій у Курській області. Штурмові бригади були передислоковані з півдня України.