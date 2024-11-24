Сім'я блогерів обікрала магазини одягу на мільйон доларів (фото)

За парою почали стежити ще у вересні, виявивши великі недостачі в магазинах, де вони з'являлися. Подружжя використовувало відпрацьовану схему крадіжки товарів та отримання грошей за вкрадені речі.

44-річний Джадіон Ентоні Річардс і його 45-річна дружина Аквеле Нікейша Лоус-Річардс із Денбері, Коннектикут, попалися на крадіжці речей із дорогих магазинів, і якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 15 років за ґратами, повідомляє The New York Times.

У мережах подружжя публікувало гламурні фото в одязі з останніх колекцій Chanel, Balmain, Gucci, Dolce&Gabbana, а також на їхній сторінці інколи миготіли вінтажні речі від Versace. Подружжя вело активне світське життя і часто з'являлося на червоних доріжках. Ось тільки вбрання, в яких вони блищали, були здебільшого вкраденими в магазинах.

На зникнення речей спочатку звернули увагу в магазині спортивного одягу Lululemon, причому відразу в п'яти штатах по всій країні. Річардсів спіймали на гарячому в магазині Lululemon у Вудбері, штат Міннесота, коли вони вкотре спробували провернути відпрацьовану схему. Це сталося через день після того, як вони вирушили в магазин Lululemon у Розвіллі в цьому ж штаті і в змові з невстановленим чоловіком вкрали 45 товарів на суму близько $5000.

Слідчий у справі, який у судових документах вказаний тільки під ініціалами R.P., сказав, що пара почала з крадіжок із магазинів Міннесоти в Едіні, Міннеаполісі та Міннетонці. Вони також винесли безліч речей у магазинах Lululemon у Коннектикуті, Колорадо, Нью-Йорку та Юті.

Пара відзначилася крадіжками в п'яти штатах Фото: Скрін відео

Схема злодіїв була дуже проста. Спочатку Джадіон заходив у магазин і купував один або два товари, наприклад, шорти і футболку. Потім пара знімала захисну бирку з іншого товару в магазині і прикріплювала її до одного з товарів, куплених Річардсом. У судових записах ідеться, що вони використовували "непізнаний інструмент" для зняття бирок.

Потім Аквеле і ще один її спільник ховали товари під одягом і виходили з магазину просто перед Річардсом. Коли спрацьовувала сигналізація магазину, Джадіон показував свою сумку працівникам Lululemon. Усередині сумки були оплачені ним товари, до одного з яких була прикріплена захисна бирка, сказав слідчий. Поки він відволікав увагу персоналу, його дружина зі спільником спокійно йшли з краденими речами. Їх не зупиняли, бо продавці припускали, що це сумка Аквеле спричинила спрацювання сигналізації.

Подружжя Річардс демонструвало шик і розкіш

Пара відносила всі вкрадені речі в інший магазин, щоб обміняти їх без чеку в угоді, відомій як "неперевірений обмін". Нові речі були трохи дорожчими за вкрадені, і подружжя платило різницю. Ідея полягала в тому, щоб заплатити невеликий залишок за кредитною карткою, покривши нову, дорожчу суму. Після того як ці речі задокументовано в чеку і прив'язано до кредитної картки, Річардси повертають їх за повною вартістю, яка зараховується назад на їхню кредитну картку.

Після арешту поліція обшукала номер готелю в Блумінгтоні, штат Міннесота, де зупинилася пара, і виявила дюжину валіз з одягом Lululemon вартістю $50 тисяч.

Слідчий Lululemon, який працював з правоохоронними органами, підрахував, що загалом пара повернула вкрадені речі на суму близько $500 тисяч. Магазини також документують вартість зниклих речей як збиток, тому компанія оцінює загальний фінансовий збиток ближче до мільйона доларів.

Річардсам висунуто обвинувачення за одним пунктом обвинувачення в організованій роздрібній крадіжці — нове кримінальне обвинувачення, розроблене для боротьби з великомасштабними схемами крадіжок. У разі визнання винними їм загрожує до 15 років в'язниці.

Наступне судове засідання у їхній справі відбудеться 16 грудня.

Подружжю загрожує солідний термін у в'язниці Фото: Скрін відео

Це перша справа, яку округ веде відповідно до закону штату, ухваленого минулого року, що стосується організованих роздрібних крадіжок. Він посилив покарання, коли метою є перепродаж товарів, а не крадіжка товарів для особистого користування. Відповідно до закону, людина вважається винною в організованій роздрібній крадіжці, якщо він або вона працює принаймні з однією іншою особою в "підприємстві з роздрібних крадіжок", раніше була залучена принаймні у дві окремі роздрібні крадіжки протягом шести місяців; і намагалася продати товари або повернути їх за що-небудь цінне.

Національна федерація роздрібної торгівлі більше не публікує свої дані про товарні запаси, втрачені внаслідок крадіжок і помилок, також відомих як "спад". У своєму останньому звіті, заснованому на даних за 2022 рік, група оцінила збитки американських ритейлерів приблизно в $112 млрд на рік.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара вкрала і продала військове обладнання армії США на суму понад $2 млн