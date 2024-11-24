Чоловік посміявся над злодієм: той обікрав його машину, але не врахував один нюанс (відео)

Детальніше про цей курйозний випадок Майкл Роулендс розповів на своїй сторінці у TikTok, опублікувавши коротке відео з поясненням.

Вчитель музики Майкл Роулендс з Х'юстона (Техас, США) розповів, що його автомобіль пограбували. Одне з вікон було розбите, а гаманець, який він залишив у середньому відсіку між сидіннями, безслідно зник. Поки водій чекав на прибуття поліції, на його телефон почали приходити сповіщення про невдалі спроби знати готівку — це було "дуже смішно".

Злодій намагався скористатися кредитними картками Майкла, але нічого не виходило через брак коштів на рахунках. Мобільний телефон американця просто розривався від повідомлень про невдалі спроби.

"Почав сміятися. Зловмисник, ймовірно, розчарований більше, ніж я. Намагався купити бензин й в результаті, напевно, опинився в скрутному становищі. Принаймні, я на це сподіваюся", — розповідає Роулендс, називаючи цей інцидент миттєвою кармою.

Детальніше про цей випадок чоловік розповів на своїй сторінці у TikTok, опублікувавши коротке відео.

"Звернення до ідіота, який вдерся в мою машину і намагається скористатися кредитними картками на місцевій заправці. Я отримую сповіщення в реальному часі", — каже він у кадрі.

Майкл й подумати не міг, що його ролик стане настільки резонансним, зібравши понад 37 мільйонів переглядів. Користувачі мережі у коментарях написали, що цей досвід їм також дуже близький.

"О, це про мене! Чотири карти й всі порожні", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "З такими цінами ми всі давно розорилися". Ще одна жінка поділилась своєю історією: "Одного разу в мене з машини вкрали сумку. Там були лише штани, які я зіпсувала під час менструації".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мама двох дітей Кет Лефевер із Сіднея (Австралія) придбала у секонд-хенді адвент-календар для всієї родини у формі різдвяного будиночка. Однак, як з’ясувалось, цей подарунок виявився не таким уже й сімейним, як вона спочатку думала.

Крім того, коротке відео в TikTok спричинило у Швеції реальну "цукеркову кризу". Улюблені смаколики наразі недоступні тамтешнім покупцям, а заводські склади — майже порожні. Як з’ясувалось, масовий ажіотаж випадково спровокувала американська інфлюенсерка Меріґрейс Ґрейвс.