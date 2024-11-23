Жінка купила на секонд-хенді різдвяний будиночок: всередині на неї чекав сюрприз (фото)

Приїхавши з магазину додому, Кет вирішила зняти на відео розпакування, щоб похизуватися перед своїми підписниками, але в ході зйомки сталось дещо непрогнозоване.

Мама двох дітей Кет Лефевер із Сіднея (Австралія) придбала у секонд-хенді адвент-календар для всієї родини у формі різдвяного будиночка. Однак, як з’ясувалось, цей подарунок виявився не таким уже й сімейним, як вона спочатку думала. Цією історією авторка поділилася у TikTok.

"Я люблю заощаджувати. Особливо, коли мова йде про чудернацькі речі для дому. Коли побачила цей календар за 12 доларів, то зрозуміла, що мушу його купити", — розповідає австралійка.

На календарі зображена типова святкова сцена, доповнена ялинкою, яка обертається. Під нею розташовані ряди пронумерованих коробочок, кожна з яких містить аркуш паперу з цікавими завданням під час підготовки до Різдва.

"Я перевірила кілька коробочок перед тим, як купити будинок. Там не було нічого провокативного. Наприклад, подивитися різдвяний фільм або прочитати книгу, сфотографуватися з Сантою, купити якесь вбрання", — розповідає жінка.

Приїхавши додому, Кет вирішила зняти розпакування, щоб похизуватися перед своїми підписниками, але в ході зйомки не неї чекав сюрприз. На деяких папірцях були вказані дуже несподівані завдання: "Спробуй нову позицію в сексі", "Займись коханням" та "Зійди з розуму".

Кет не могла повірити своїм очам Фото: TikTok | Catlefever

Це був момент, коли матір вирішила закінчити розпакування. Зрештою, вона здогадалася, що календар, швидше за все, в оригіналі продавався порожнім, а той, хто першим його купив, додав папірці зі своїми сексуальними бажаннями.

"Мені потрібно піти й помити руки. Ніколи не знаєш, що знайдеш всередині вживаних речей, тож, гадаю, це також певне задоволення", — сказала Кет глядачам.

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