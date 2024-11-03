На жінку чекав дивний "сюрприз" у пачці з печивом: потім вона відкрила ще чотири (фото)

Дослухавшись до порад підписників, Вівіан де Вальк написала повідомлення виробникові, щоб поскаржитись про браковану продукцію та висловити своє розчарування.

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37-річна Вівіан де Вальк відкрила п'ять пачок печива Reese's й виявила, що у кожній з них повністю відсутнє арахісове масло. Жінка хотіла посмакувати солодощами після виснажливого робочого дня, але на неї чекало розчарування. Про свій досвід вона розповіла на одному з форумів у Reddit.

"Я подумала, що це одна бракована упаковка, тож відкрила іншу, але й там не було арахісового масла — суцільний шоколад", — з гумором розповідає жінка в інтерв'ю Newsweek.

Де Вальк, яка працює помічником режисера в компанії Orbridge, купила печиво, бо сподівалася на мить відволіктися від напруженого робочого графіку. Вона каже, що останнім часом працювала по 11 годин на добу, заїдаючи стрес.

"Я просто хотіла трохи арахісового масла, але печиво було схоже на суцільні шоколадні пластинки", — додала ображена клієнтка.

Який вигляд має оригінальне печиво Reese's Фото: Reddit

Користувачі Reddit почали активно обговорювати цю історію.

"Я відчуваю відчай на цій фотографії, він зростає з кожним укусом", — написав один з учасників обговорення;

"Одного разу я купила коробку з 48 тампонами без бавовни. Це було весело", — розповіла про свою історію інша дописувачка.

Ще один юзер додав: "Схоже, тобі щастить у житті".

Дослухавшись до порад підписників у Threads, Вівіан написала повідомлення у Reese's, щоб поскаржитись про браковану продукцію та висловити своє розчарування.

"Думала, що кілька сотень людей побачать це, посміються й підуть далі, але історія несподівано зажила своїм власним життям", — пише вона.

Невдовзі з жінкою зв’язався працівник з відділу маркетингу компанії й запропонував їй компенсацію. На знак примирення Де Вальке прислали п'ять банок арахісового масла із запискою. Вона поділилася фото з подарунком у наступному дописі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники розподільчого центру мережі супермаркетів Waitrose в Брекнеллі (Велика Британія) отримали від клієнта скаргу на жабу, яка опинилась в одному з пакетів салату. Наразі експерти намагаються встановити, як жива істота змогла потрапити в їжу після стількох етапів фільтрації на виробництві.

А от клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.