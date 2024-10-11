"Будь ласка, поясніть мені": у коробці з піцою на чоловіка чекав сюрприз (фото)

Користувачі мережі порадили автору допису не нарікати, а навпаки дякувати за несподіваний подарунок, що знадобиться в господарстві.

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Клієнт, якого звуть Вілл, поскаржився на "сюрприз" у коробці з піцою пепероні від Domino's. За його словами, кухарі випадково забули всередині спеціальний інструмент для нарізання страви. Про цей курйозний випадок чоловік розповів на сторінці в X (колишній Twitter).

"Будь ласка, поясніть, чому мені прийшло ось це… Я просто не пам'ятаю, щоб замовляв щось подібне разом з середньою піцою з двома начинками", — написав чоловік, відмітивши Domino's.

Чоловік знайшов у коробці з піцою різака Фото: Willnotclap

Користувачі мережі порадили автору допису не нарікати, а навпаки дякувати за несподіваний подарунок, що знадобиться в господарстві.

"Чувак, ти отримав безплатну піцерізку, це до біса підіймає настрій", — написав один з учасників обговорення.

Другий додав: "Це насправді круто, різак дуже допомагає ділити піцу на частинки";

"По-моєму, це навіть краще за іграшку з Happy Meal", — пожартував інший.

"Краще вимий цю річ і поклади її в шухляду", — додав ще один коментатор.

До речі, експерти, які спеціалізуються на захисті прав споживачів, нагадують: якщо ви знайшли випадковий предмет у коробці з їжею, не варто його чіпати. Краще повідомити про це службу доставки, аби вони могли вам допомогти розібратися з проблемою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники розподільчого центру мережі супермаркетів Waitrose в Брекнеллі (Велика Британія) отримали від клієнта скаргу на жабу, яка опинилась в одному з пакетів салату. Наразі експерти намагаються встановити, як жива істота змогла потрапити в їжу після стількох етапів фільтрації на виробництві.

А от клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.