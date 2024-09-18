Втратила дар мови: жінка купила в супермаркеті м'ясний пиріг з "сюрпризом" (фото)

Співробітник мережі Sam's Club запевнив, що компанія почала внутрішнє розслідування цього випадку.

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Клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою шокуючу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin, пише видання Live Mint.

Жінка зазначила, що зуб не належав жодному з членів її сім'ї, тож вона повідомила про знахідку в поліцію. Своєю чергою, співробітник Sam's Club в Чанчжоу, якого звуть Лю, запевнив, що компанія почала внутрішнє розслідування цього прикрого випадку.

Жінка знайшла в пирозі людського зуба Фото: Douyin

За словами чоловіка, все м'ясо перекручується на фарш й перевіряється рентгенівським апаратом, щоб виявити фрагменти кісток. Він запевнив, що подібних інцидентів не було вже більш як десять років.

Виробник навіть надав відеозаписи з камер спостереження Sam's Club відділу регулювання ринку для ознайомлення. Відповідний державний департамент також заявив, що з’ясовує всі обставини справи.

"Це так гидко — знаходити чужі зуби в їжі", — прокоментував під відео один з користувачів Douyin. Інший запропонував жінці ще раз перевірити, чи дійсно ніхто з членів її сім'ї не втратив частину зуба, не помітивши цього: "Іноді зуб випадає безболісно, тому вони можуть не знати ".

Виробник надав відеозаписи з камер спостереження Sam's Club Фото: Douyin

До речі, це не перший випадок порушень безпеки харчових продуктів у магазинах Sam's Club. Два роки тому жінка з південно-східної китайської провінції Фуцзянь розповіла, що її дядько знайшов три штучні людські зуби у швейцарських булочках, придбаних у мережі, в результаті він зламав кілька власних. Хоча представники закладу заявили, що проведуть розслідування, про результати так і не було повідомлено.

Крім того, у 2022 році мережу Sam's Club у Нанкіні оштрафували на 30 тисяч юанів (4200 доларів США) за продаж запліснявілої полуниці, а відділення в Пекіні — на 65 тисяч юанів (9 000 доларів США) за продаж простроченого сухого молока.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що матір Леслі Добсон з Каліфорнії (США) довела своє право не повертати на місце кошики з супермаркетів та магазинів. Нещодавно жінка пояснила свою позицію у резонансному TikTok-ролику, після чого її запросили на ранкове шоу Weekend Morning News.

А от жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) і маркувалась як "продукти".