Потеряла дар речи: женщина купила в супермаркете мясной пирог с "сюрпризом" (фото)

Сотрудник сети Sam's Club заверил, что компания начала внутреннее расследование этого случая.

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Клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой шокирующую находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin, пишет издание Live Mint.

Женщина отметила, что зуб не принадлежал ни одному из членов ее семьи, поэтому она сообщила о находке в полицию. В свою очередь, сотрудник Sam's Club в Чанчжоу, которого зовут Лю, заверил, что компания начала внутреннее расследование этого досадного случая.

Женщина нашла в пироге человеческий зуб Фото: Douyin

По словам мужчины, все мясо перекручивается на фарш и проверяется рентгеновским аппаратом, чтобы выявить фрагменты костей. Он заверил, что подобных инцидентов не было уже более десяти лет.

Производитель даже предоставил видеозаписи с камер наблюдения Sam's Club отделу регулирования рынка для ознакомления. Соответствующий государственный департамент также заявил, что выясняет все обстоятельства дела.

"Это так противно — находить чужие зубы в еде", — прокомментировал под видео один из пользователей Douyin. Другой предложил женщине еще раз проверить, действительно ли никто из членов ее семьи не потерял часть зуба, не заметив этого: "Иногда зуб выпадает безболезненно, поэтому они могут не знать".

Производитель предоставил видеозаписи с камер наблюдения Sam's Club Фото: Douyin

Кстати, это не первый случай нарушений безопасности пищевых продуктов в магазинах Sam's Club. Два года назад женщина из юго-восточной китайской провинции Фуцзянь рассказала, что ее дядя нашел три искусственных человеческих зуба в швейцарских булочках, приобретенных в сети, в результате он сломал несколько собственных. Хотя представители заведения заявили, что проведут расследование, о результатах так и не было сообщено.

Кроме того, в 2022 году сеть Sam's Club в Нанкине оштрафовали на 30 тысяч юаней (4200 долларов США) за продажу заплесневелой клубники, а отделение в Пекине — на 65 тысяч юаней (9 000 долларов США) за продажу просроченного сухого молока.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать Лесли Добсон из Калифорнии (США) доказала свое право не возвращать на место корзины из супермаркетов и магазинов. Недавно женщина объяснила свою позицию в резонансном TikTok-ролике, после чего ее пригласили на утреннее шоу Weekend Morning News.

А вот жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты".