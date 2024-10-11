"Пожалуйста, объясните мне": мужчину ждал сюрприз в коробке с пиццей (фото)

Пользователи сети посоветовали автору поста не жаловаться, а наоборот благодарить за неожиданный подарок, который пригодится в хозяйстве.

Related video

Клиент, которого зовут Уилл, пожаловался на "сюрприз" в коробке с пиццей пепперони от Domino's. По его словам, повара случайно забыли внутри специальный инструмент для нарезки блюда. Об этом курьезном случае мужчина рассказал на странице в X (бывший Twitter).

"Пожалуйста, объясните, почему мне пришло вот это... Я просто не помню, чтобы заказывал что-то подобное вместе со средней пиццей с двумя начинками", — написал мужчина, отметив Domino's.

Мужчина нашел в коробке с пиццей резака Фото: Willnotclap

Пользователи сети посоветовали автору поста не жаловаться, а наоборот благодарить за неожиданный подарок, который пригодится в хозяйстве.

"Чувак, ты получил бесплатную пиццерезку, это чертовски поднимает настроение", — написал один из участников обсуждения.

Второй добавил: "Это на самом деле круто, резак очень помогает делить пиццу на части";

"По-моему, это даже лучше игрушки из Happy Meal", — пошутил другой.

"Лучше вымой эту вещь и положи ее в ящик", — добавил еще один комментатор.

Кстати, эксперты, специализирующиеся на защите прав потребителей, напоминают: если вы нашли случайный предмет в коробке с едой, не стоит его трогать. Лучше сообщить об этом службе доставки, чтобы они могли вам помочь разобраться с проблемой.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники распределительного центра сети супермаркетов Waitrose в Брекнелле (Великобритания) получили от клиента жалобу на лягушку, которая оказалась в одном из пакетов салата. Сейчас эксперты пытаются установить, как живое существо смогло попасть в пищу после стольких этапов фильтрации на производстве.

А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.