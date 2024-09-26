В пакете из супермаркета нашли "сюрприз": никто не понимает, как это могло произойти (фото)

По словам поставщика, находку должны были обнаружить в процессе сортировки и мытья продукции, но этого почему-то не произошло.

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Сотрудники распределительного центра сети супермаркетов Waitrose в Брекнелле (Великобритания) получили от клиента жалобу на лягушку, которая оказалась в одном из пакетов салата. Сейчас эксперты пытаются установить, как живое существо смогло попасть в пищу после стольких этапов фильтрации на производстве. Об этом пишет издание BBC.

Специалист из службы спасения рептилий Грэм Мартин прибыл по вызову в понедельник, 23 сентября, после того, как один из клиентов вернул в супермаркет пакет с лягушкой внутри.

"Теперь эта лягушка живет в красивой маленькой коробочке, у нее есть немного почвы и листьев, чтобы спрятаться, а также маленькая мисочка с водой. Положил ей на ужин немного жуков, и она наслаждается жизнью. Понятия не имею, откуда эта лягушка взялась, но она счастлива там, где сейчас есть", — рассказывает мужчина.

Один из клиентов вернул в супермаркет пакет с лягушкой внутри Фото: Berkshire Reptile Rescue

По словам Грэма, такие случаи случаются на удивление часто: люди обращаются к нему за помощью, когда находят рептилий в багаже или в импортных фруктах и овощах.

"В прошлом году у меня их было полдюжины. В этом году — три или четыре", — добавил он.

Неизвестно, кто именно нашел лягушку, но работник службы спасения рептилий призвал этого человека выйти на связь, чтобы помочь ему выяснить, что на самом деле случилось.

Представитель поставщика John Lewis Partnership отметил: "Существует строгий процесс сортировки и мытья, на котором наши работники должны были обнаружить эту лягушку. Мы искренне сочувствуем клиенту, который пережил такой опыт".

Поставщик принес извинения за этот инцидент Фото: Berkshire Reptile Rescue

Напомним, ранее Фокус писал, что клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.

А вот посетитель заведения Taco Bell утверждает, что нашел в своем блюде украшение для пирсинга с блестящим камнем. Ювелирное изделие застряло в кусочке нарезанного кубиками лука.